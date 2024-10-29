Ethereum Consensys сокращает штат на 20% из-за реструктуризации
Генеральный директор компании-проекта блокчейн-платформы Ethereum ConsenSys Джозеф Лубин подтвердил сообщения о намерении компании сократить численность штата на 20% или на 162 сотрудника. Об этом генеральный директор сообщил на своей странице X.
ConsenSys – компания-разработчик программного обеспечения, разрабатывающая децентрализованные решения на блокчейне Ethereum. Ее соучредитель и основатель – Лубин, тогда как блокчейн Ethereum, как и одноименная валюта были учреждены и основаны россиянином Виталием Бутериным. В частности, ConsenSys занималась разработкой популярного криптокошелька MetaMask, который также был реализован на блокчейн-системе Бутерина.
По словам Лубина, реструктуризация в компании в первую очередь связана с оптимизацией процессов, а не с давлением со стороны американской комиссии по ценным бумагам (SEC), которая направляет штрафы и уведомления о проверках компании. После прихода Гэри Генслера на должность главы SEC в отношении нескольких бирж начались проверки, а контроль за движением цифровых активов усилился. Генеральный директор опроверг любые предположения о том, что Consensys перерасходовала свои ресурсы на судебные издержки, когда Cointelegraph спросил, повлияли ли на ее планы реструктуризации ее усилия по борьбе с исками от SEC.
Лубин рассказал, что и Бутерин не оказывает значительного влияния на решения компании, несмотря на общий тезис о необходимости децентрализовывать платформу. Лубин подчеркнул, что Consensys стремится в долгосрочной перспективе преобразовать свой набор продуктов Ethereum в протоколы. Среди ключевых активов он назвал программы MetaMask, Infura, Truffle, Diligence, Besu, Teku, GNARK, DIN и Linea.
26 октября Бутерин ответил на обвинения по поводу продаж токенов ETH, которые он и фонд Ethereum неоднократно осуществляли в этом году для получения фиатных средств. Основателя платформы обвиняли в спекуляции, тогда как Бутерин заявил, что средства расходовались на финансирование разработок и зарплату разработчикам. При этом, как отмечает криптобиржа Binance, Бутерину по результатам прошедших выходных удалось удержать самый высокий прирост продаж валюты, несмотря на критику.