Ethereum Consensys сокращает штат на 20% из-за реструктуризации

По словам Лубина, реструктуризация в компании в первую очередь связана с оптимизацией процессов, а не с давлением со стороны американской комиссии по ценным бумагам (SEC), которая направляет штрафы и уведомления о проверках компании. После прихода Гэри Генслера на должность главы SEC в отношении нескольких бирж начались проверки, а контроль за движением цифровых активов усилился. Генеральный директор опроверг любые предположения о том, что Consensys перерасходовала свои ресурсы на судебные издержки, когда Cointelegraph спросил, повлияли ли на ее планы реструктуризации ее усилия по борьбе с исками от SEC.