«Райффайзен Инвестиции» повысят комиссию на покупку бумаг до 3%
С 3 февраля 2025 г. брокер Райффайзенбанка, «Райффайзен Инвестиции», повысит комиссию на покупку акций, расписок, облигаций, ETF и фондов на бирже до 3% от суммы сделки, следует из регламента предоставления банком услуг по брокерскому обслуживанию.
До 3 февраля будет действовать предыдущая комиссия – 1,9%. Комиссия за продажу останется прежней – 0,05%.
С 3 февраля 2025 г. также банк прекратит осуществление исполнения принятых длящихся поручений по сделкам РЕПО с ЦК с КСУ на один день на размещение денег. Прием и исполнение банком таких поручений приостанавливается на неопределенный срок.
Райффайзенбанк – один из самый популярных банков в России. Он ведет работу с 1996 г.