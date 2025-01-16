Путин поручил создать семейный инструмент сбережений
Одним из поручений президента РФ Владимира Путина стало обеспечение создания семейного инструмента сбережений, сообщается на сайте Кремля.
Путин утвердил перечень поручений по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который прошел 4-5 декабря. Одним из них стало обеспечение создания инструмента для семейных сбережений с учетом налогового вычета в размере 1 млн руб. в год.
Срок выполнения был поставлен до 15 июля 2025 г., ответственными за выполнения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По итогам форума ВТБ также поручено принять дополнительные меры поддержки организаций, привлекающих долевое финансирование, и принять меры, которые бы могли стимулировать повышение спроса на ценные бумаги российских акционерных обществ, при этом обеспечив защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности акционерных обществ.
Президент также поручил обеспечить в законодательстве ряд изменений, предусматривающих предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни, установление для кредитных организаций возможности удаленной идентификации клиентов и постановку на учет в налоговых органах в упрощенном порядке лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
Сроком до 1 апреля 2025 г. правительству совместно с организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» поручено обеспечить функционирование механизма реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса.
4 декабря 2024 г. в рамках форума «Россия зовет!» Путин сделал акцент на действиях, которые бы сделали инвестиции на фондовом рынке не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты. Тогда Путин завил, что «необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным».