Путин поручил создать семейный инструмент сбережений

4 декабря 2024 г. в рамках форума «Россия зовет!» Путин сделал акцент на действиях, которые бы сделали инвестиции на фондовом рынке не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты. Тогда Путин завил, что «необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным».