Стоимость биткойна превысила $100 000 на фоне приближения инаугурации Трампа

14 января курс биткойна резко подскочил после интервью Генслера CNBC. Он сообщил, что по-прежнему считает токены «спекулятивным инструментом», но признал высокий мировой спрос на альтернативу классическим валютам, сравнив биткойн с золотом. Курс биткойна подскочил с $94 600 до $96 000 после публикации интервью. По словам главы SEC, комиссия переключила свое внимание на рынок облигаций, так как он крупнее и «важнее» в нынешних экономических обстоятельствах, а криптовалюты, по его словам, чаще становятся предметом обсуждения в новостях, нежели реальным финансовым аспектом, который требует повышенного внимания.