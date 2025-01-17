Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Стоимость биткойна превысила $100 000 на фоне приближения инаугурации Трампа

Ведомости

Биткойн (BTC) 17 января вновь преодолел отметку в $100 000, на 19:00 мск криптовалюта торгуется в районе $103 900, свидетельствуют данные биржи Binance. По заявлению торговой площадки, цена растет в ожидании трейдеров инаугурации Дональда Трампа в США.

Стоимость биткойна начала быстро увеличиваться после победы Трампа на выборах президента США 5 ноября 2024 г. Это связано с тем, что в июле в ходе предвыборной кампании республиканец обещал превратить США в «биткойн-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». В частности, он пообещал расширить применение криптовалют, уволить нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гэри Генслера, который известен скептическим отношением к токенам, и даже создать нацрезерв в биткойнах.

Последнюю идею отверг глава Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор) Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции после последнего снижения ключевой ставки. Вместе с этим Binance подчеркивает, что, несмотря на избрание Трампа, нынешнее оживление на классическом фондовом рынке ставит под сомнение возможность введения в этом месяце какой-либо меры, благоприятной для криптовалют.

«Краткосрочная подразумеваемая волатильность опционов возросла с заметным ростом бычьих (спекулятивных) настроений в отношении краткосрочной цели в $105 000», – отмечает площадка.

14 января курс биткойна резко подскочил после интервью Генслера CNBC. Он сообщил, что по-прежнему считает токены «спекулятивным инструментом», но признал высокий мировой спрос на альтернативу классическим валютам, сравнив биткойн с золотом. Курс биткойна подскочил с $94 600 до $96 000 после публикации интервью. По словам главы SEC, комиссия переключила свое внимание на рынок облигаций, так как он крупнее и «важнее» в нынешних экономических обстоятельствах, а криптовалюты, по его словам, чаще становятся предметом обсуждения в новостях, нежели реальным финансовым аспектом, который требует повышенного внимания.

Биткойн, или Bitcoin, – виртуальная криптовалюта и одноименная р2р (peer-to-peer – прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника) децентрализованная платежная сеть, основанная на технологии блокчейна. Биткойны создают сами пользователи с помощью специального софта, процесс называется майнинг (добыча). Курс биткойна формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных