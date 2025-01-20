«Т-инвестиции» допустили российских клиентов к акциям Уоррена Баффетта
Брокер «Т-инвестиции» расширил список заблокированных в НРД бумаг, доступных для торговли, говорится в сообщении компании. С 20 января инвесторы могут совершать сделки с акциями таких компаний, как ExxonMobil, Pfizer, Moderna, Morgan Stanley, Philips, PepsiCo и Berkshire Hathaway под руководством Уоррена Баффетта.
Торговля будет осуществляться на внебиржевом рынке ежедневно с 10:00 до 23:50 мск по будням. Все инвесторы могут выставлять заявки на продажу, а покупать ценные бумаги смогут только квалифицированные инвесторы. Расчеты и котировки будут проводиться в рублях.
Возможность торговать заблокированными американскими бумагами была запущена осенью 2022 г., однако с середины июня 2024 г. сделки были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи. В декабре 2024 г. торги были возобновлены, и теперь доступны акции таких компаний, как NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber и других. Всего инвесторам доступны более 100 бумаг.
С начала сентября брокер также начал тестировать внебиржевую торговлю заблокированными фондами FinEx. На данный момент доступны фонды FinEx (кроме FXRU и FXRL), а также некоторые бумаги, которые ранее торговались на «СПБ бирже». 6 декабря 2024 г. стало известно, что «Цифра брокер» прорабатывает возможность размещения облигаций компании из Узбекистана на российском фондовом рынке.
Долговые рынки таких дружественных стран, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, кратно меньше российского по объемам, ликвидности и числу эмитентов. Поэтому создание дополнительных возможностей по привлечению средств для эмитентов из дружественных юрисдикций может стать одним из вариантов развития отечественного рынка, рассказал директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании Роман Соколов на прошедшем в Санкт-Петербурге Российском облигационном конгрессе.
По данным сервиса Cbonds, объем рынка корпоративных облигаций России достигает почти 30 трлн руб., Казахстана – 4,3 трлн руб., Белоруссии – 815 млрд руб., Узбекистана – 13 млрд руб., Киргизии – 1,8 млрд руб.