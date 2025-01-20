«Т-инвестиции» допустили российских клиентов к акциям Уоррена Баффетта

Возможность торговать заблокированными американскими бумагами была запущена осенью 2022 г., однако с середины июня 2024 г. сделки были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи. В декабре 2024 г. торги были возобновлены, и теперь доступны акции таких компаний, как NVIDIA, AT&T, Bank of America, Uber и других. Всего инвесторам доступны более 100 бумаг.