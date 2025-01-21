Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Как подмечали аналитики «Альфа-инвестиций», рост рынка акций продолжался шесть торговых сессий подряд, но в то же время облигации снижались. За последние три дня обороты сильнее увеличились, особенно в строительном секторе. По данным «БКС мир инвестиций», за последний месяц на рынке состоялось рекордное ралли на 24%, что «многих застало врасплох», и как следствие инвесторы не решались открывать длинные позиции (лонги), а предпочли остаться в коротких (шорты), что впоследствии лишь усилило рыночный тренд к росту вверх.