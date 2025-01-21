Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на начало торгов снизился на 0,4% до 2918 пунктов. На 10:56 мск показатель скорректировался и находится в пределах 2924 пунктов, что все еще на 0,2% ниже, чем на закрытии 20 января, свидетельствуют данные торговой площадки.
Индекс голубых фишек также снизился, опустившись ниже 18 760 пунктов, потеряв 0,26% к закрытию. Лидерами роста выступают бумаги МКБ (+2,21%), застройщика «Самолет» (+2,01%), и «ЮГК» (+1,96%). Также растут обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (на 2,25% и 1,79% соответственно) на фоне новости о переносе части выплат с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг.
Аутсайдерами стали бумаги «Аэрофлота» (–1,42%), а также НЛМК (–0,85%) и «Северстали» (–0,52%). Как сообщают аналитики «Альфа-инвестиций», позитивнее всего выглядят бумаги застройщиков. В частности, акции девелоперов, которые в последние недели активно росли, а 20 января начали корректироваться вниз, сегодня «вновь выглядят лучше рынка».
«Уверенно растут акции ПИК (+1,7%). Также поднимаются расписки Эталона (+1,2%) на фоне выхода операционных результатов за 2024 год: продажи недвижимости установили новый рекорд – 699 000 кв. м. (+28%) и 146,2 млрд руб. (+39%)», – заключили эксперты.
Несмотря на рост стоимости котировок «Мечела», акции угольных компаний на данный момент нельзя считать привлекательными, считают в «Цифра брокере». По словам брокера, мировые цены на уголь снизились в 2024 г. по сравнению с предыдущим годом, и угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными затратами, чем у конкурентов.
«Ситуация усугубляется санкциями и ограниченной пропускной способностью железных дорог, из-за чего приоритет отдается перевозке более ценных грузов, а не угля. Высокая ключевая ставка неблагоприятно отражается на показателях угольных компаний, учитывая их высокую долговую нагрузку», – заключили аналитики, отметив, что участники рынка не исключают, что после инаугурации Дональд Трамп может применить «чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе» и приступить к стимулированию производства энергоресурсов внутри США.
На открытии 20 января индекс Мосбиржи вырос до 2970 пунктов. На максимуме индекс превышал 2980 пунктов впервые с 26 июля 2024 г. Индекс голубых фишек также открылся ростом до 0,66%, или 19 040 пунктов. Лидерами роста в ходе торгов выступали обыкновенные акции застройщика «Самолет» (+4,05%), ГК «ПИК» (+3,59%), бумаги Совкомбанка (+2,84%), «Европлана» (+2,18%) и N+1 (1,92%). Среди голубых фишек лидировал «Норникель» (+1,55%).
Как подмечали аналитики «Альфа-инвестиций», рост рынка акций продолжался шесть торговых сессий подряд, но в то же время облигации снижались. За последние три дня обороты сильнее увеличились, особенно в строительном секторе. По данным «БКС мир инвестиций», за последний месяц на рынке состоялось рекордное ралли на 24%, что «многих застало врасплох», и как следствие инвесторы не решались открывать длинные позиции (лонги), а предпочли остаться в коротких (шорты), что впоследствии лишь усилило рыночный тренд к росту вверх.