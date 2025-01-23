Бумаги «Распадской» выросли в цене на фоне ожиданий по редомициляции «Евраза»
Бумаги угольной компании «Распадская» растут на новостях о том, что правительство добавило «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (входит в «Евраз», который владеет более 90% «Распадской») в список экономически значимых организаций (ЭЗО). На 21:18 мск стоимость одной обыкновенной акции составила 296 руб., прибавив в цене более 6,4%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Компании из списка ЭЗО потенциально подлежат принудительной редомициляции. «ИКС 5» и «Русагро» после включения в соответствующий список пошли по этому сценарию. Акционеры «Распадской» с 2022 г. отказываются от выплаты дивидендов, так как она является наполовину экспортной компанией, из-за чего «заметно интегрирована в ситуацию в мире», рассказывал президент компании Илья Широкоброд. «И в этом плане мы пока не видим каких-то драйверов по снижению рисков», – сказал президент угольной компании в мае 2023 г.
10 августа 2023 г. компания опубликовала отчетность по МФСО, согласно которой чистая прибыль ПАО «Распадская» в первом полугодии 2023 г. сократилась в два раза (на 53%) до $314 млн по сравнению с тем же периодом годом ранее. Сокращения чистой прибыли ожидали опрошенные «Ведомостями» аналитики Freedom Finance Global на фоне отсутствия возможности «Распадской» получать дивиденды с дочерних компаний, но после редомициляции дочерних структур такая возможность появится.
23 января «Евраз НТМК», «Иркутсккабель» и «Кирскабель» были включены в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Статус ЭЗО дает право контролирующим акционерам перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, а также получать от них дивиденды.