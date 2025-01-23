Бумаги «Распадской» выросли в цене на фоне ожиданий по редомициляции «Евраза»

Компании из списка ЭЗО потенциально подлежат принудительной редомициляции. «ИКС 5» и «Русагро» после включения в соответствующий список пошли по этому сценарию. Акционеры «Распадской» с 2022 г. отказываются от выплаты дивидендов, так как она является наполовину экспортной компанией, из-за чего «заметно интегрирована в ситуацию в мире», рассказывал президент компании Илья Широкоброд. «И в этом плане мы пока не видим каких-то драйверов по снижению рисков», – сказал президент угольной компании в мае 2023 г.