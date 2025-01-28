Частные инвесторы вложили в облигации ГК «Монополия» 3 млрд рублей

Для транспортировки грузовладелец может воспользоваться тремя сервисами. При использовании сервиса «Грузы» заказ выполняет сторонний грузоперевозчик. Второй сервис – «Бизнес», когда сторонний водитель арендует транспорт из парка «Монополии». При использовании сервиса «Тракинг» груз перевозит водитель на транспорте из парка компании. Через мобильное приложение исполнитель также может воспользоваться услугой «Монополия. Мультисервис», включающей топливный процессинг (обслуживание на АЗС), придорожные сервисы и программу лояльности. Кроме того, на платформе работают юридический и финансовый сервисы (ускорение оплат, факторинг и кредитные продукты). В 2024 г. ГК «Монополия» купила TMS-систему (система управления перевозками) «Умная логистика», работающую по SaaS-модели (облачное ПО по подписке).