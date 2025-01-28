Частные инвесторы вложили в облигации ГК «Монополия» 3 млрд рублей
Частные инвесторы вложили 3 млрд руб. в облигации группы компаний «Монополия» (холдинговое юрлицо АО «Монополия»). Объем привлеченных средств превысил номинальный более чем в шесть раз. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
По его словам, 27 января логистическая платформа успешно закрыла книгу заявок на выпуск облигаций серии 001P-03. Интерес со стороны розничных инвесторов оказался рекордным, что позволило нарастить объем выпуска до 3 млрд руб. с первоначально заявленных 500 млн руб. По итогам закрытия книги на весь период обращения облигаций была установлена ставка купона 26,5% годовых.
По итогам первого полугодия 2024 г. выручка группы выросла на 42% год к году и достигла 29,6 млрд руб. По информации консалтинговой компании Kept, онлайн-рынок грузоперевозок в прошлом году оценивается в 183 млрд руб. Доля проникновения в офлайн рынок – 3,6%. По прогнозу, к 2030 г. онлайн-рынок крупнотоннажных автоперевозок может достигнуть 868 млрд руб с увеличением доли проникновления до 11%.
Главный актив ГК «Монополия» – это логистическая платформа, позволяющая перевозчикам найти груз для транспортировки, а водителям-предпринимателям получить во владение транспортные средства через механизм лизинга. К платформе подключено более 3500 грузовладельцев (из них 1500 активных), 8000 перевозчиков (из них 5000 активных) и свыше 80 000 транспортных средств. На 30 июня 2024 г. LTM (за последние 12 месяцев) через платформу было выполнено более 427 000 заявок. Компания была основана в 2006 г.
Для транспортировки грузовладелец может воспользоваться тремя сервисами. При использовании сервиса «Грузы» заказ выполняет сторонний грузоперевозчик. Второй сервис – «Бизнес», когда сторонний водитель арендует транспорт из парка «Монополии». При использовании сервиса «Тракинг» груз перевозит водитель на транспорте из парка компании. Через мобильное приложение исполнитель также может воспользоваться услугой «Монополия. Мультисервис», включающей топливный процессинг (обслуживание на АЗС), придорожные сервисы и программу лояльности. Кроме того, на платформе работают юридический и финансовый сервисы (ускорение оплат, факторинг и кредитные продукты). В 2024 г. ГК «Монополия» купила TMS-систему (система управления перевозками) «Умная логистика», работающую по SaaS-модели (облачное ПО по подписке).