Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Частные инвесторы вложили в облигации ГК «Монополия» 3 млрд рублей

Ведомости

Частные инвесторы вложили 3 млрд руб. в облигации группы компаний «Монополия» (холдинговое юрлицо АО «Монополия»). Объем привлеченных средств превысил номинальный более чем в шесть раз. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

По его словам, 27 января логистическая платформа успешно закрыла книгу заявок на выпуск облигаций серии 001P-03. Интерес со стороны розничных инвесторов оказался рекордным, что позволило нарастить объем выпуска до 3 млрд руб. с первоначально заявленных 500 млн руб. По итогам закрытия книги на весь период обращения облигаций была установлена ставка купона 26,5% годовых.

По итогам первого полугодия 2024 г. выручка группы выросла на 42% год к году и достигла 29,6 млрд руб. По информации консалтинговой компании Kept, онлайн-рынок грузоперевозок в прошлом году оценивается в 183 млрд руб. Доля проникновения в офлайн рынок – 3,6%. По прогнозу, к 2030 г. онлайн-рынок крупнотоннажных автоперевозок может достигнуть 868 млрд руб с увеличением доли проникновления до 11%.

Главный актив ГК «Монополия» – это логистическая платформа, позволяющая перевозчикам найти груз для транспортировки, а водителям-предпринимателям получить во владение транспортные средства через механизм лизинга. К платформе подключено более 3500 грузовладельцев (из них 1500 активных), 8000 перевозчиков (из них 5000 активных) и свыше 80 000 транспортных средств. На 30 июня 2024 г. LTM (за последние 12 месяцев) через платформу было выполнено более 427 000 заявок. Компания была основана в 2006 г.

Для транспортировки грузовладелец может воспользоваться тремя сервисами. При использовании сервиса «Грузы» заказ выполняет сторонний грузоперевозчик. Второй сервис – «Бизнес», когда сторонний водитель арендует транспорт из парка «Монополии». При использовании сервиса «Тракинг» груз перевозит водитель на транспорте из парка компании. Через мобильное приложение исполнитель также может воспользоваться услугой «Монополия. Мультисервис», включающей топливный процессинг (обслуживание на АЗС), придорожные сервисы и программу лояльности. Кроме того, на платформе работают юридический и финансовый сервисы (ускорение оплат, факторинг и кредитные продукты). В 2024 г. ГК «Монополия» купила TMS-систему (система управления перевозками) «Умная логистика», работающую по SaaS-модели (облачное ПО по подписке).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных