Активы со счетов типа «С» в случае банкротства банка переведут в другой банк

Регистратор должен на основании полученного от центрального депозитария (НРД) сводного реестра открыть указанным в нем депозитариям лицевые счета типа «С» в течение двух дней и без взимания платы. По распоряжению НРД регистратор будет списывать и зачислять акции по этим счетам и незамедлительно отчитываться перед центральным депозитарием.