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Активы со счетов типа «С» в случае банкротства банка переведут в другой банк

Ведомости

Активы со специальных счетов типа «С» при банкротстве банка не включат в конкурсную массу, они будут переведены на аналогичные счета в другую кредитную организацию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ вносит изменения в президентский указ № 95, которым в 2022 г. власти ввели временный порядок исполнения российскими лицами обязательств перед недружественными иностранными кредиторами через счета типа «С» либо по особому разрешению властей.

Согласно указу, в случае банкротства профессионального участника рынка ценных бумаг имущество с указанных счетов также будет переведено на счета типа «С», открываемые в аналогичных организациях.

2 октября 2024 г. Путин подписал указ № 840 «О временном порядке учета ценных бумаг», устанавливающий новый порядок учета ценных бумаг на специальных счетах типа «С». Основное нововведение следует из решения совета директоров ЦБ – открывать лицевые счета типа «С» для депозитариев, учитывающие права иностранных граждан на акции российских компаний, и проводить с ними операции будут регистраторы, ведущие соответствующий реестр ценных бумаг. Согласно президентскому указу, временный порядок будет действовать до конца 2025 г.

Регистратор должен на основании полученного от центрального депозитария (НРД) сводного реестра открыть указанным в нем депозитариям лицевые счета типа «С» в течение двух дней и без взимания платы. По распоряжению НРД регистратор будет списывать и зачислять акции по этим счетам и незамедлительно отчитываться перед центральным депозитарием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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