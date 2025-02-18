Минфин начал обсуждение проблемы повышенного налога по бумагам X5 и «Русагро»
Департамент налоговой политики Минфина РФ прорабатывает вопросы порядка налогообложения по операциям с ценными бумагами экономически значимых организаций (ЭЗО). Так в ведомстве ответили на обращение Ассоциации владельцев облигаций (АВО) по поводу проблем, вызванных принудительной редомициляцией ЭЗО в Россию, передает «РБК Инвестиции».
20 января АВО направила письмо в Минфин, Центробанк, Госдуму и Совет Федерации с целью устранения налоговых последствий для частных инвесторов, которые вызваны принудительной редомициляцией экономически значимых организаций в РФ. Речь идет о X5 Retail Group, при переезде депозитарные расписки нидерландской компании, ранее торговавшиеся на Мосбирже, были заменены на акции российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а также о продолжающейся процедуре редомициляции «Русагро».
«Поправки в налоговое законодательство, они уже обсуждаются. Главное здесь - не создавать необоснованное повышенное налогообложение, - уточнил изданию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он предположил, что поправки могут быть приняты в первом полугодии 2025 г. Источник издания в крупном брокере, знакомый с проблемой, подтвердил, что обсуждение уже началось. В АВО также поступило письмо за подписью первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, в котором Центробанк выразил готовность участвовать в обсуждении этого вопроса.
В письме АВО говорилось, что по итогам редомициляции иностранных компаний, таких как X5 и «Русагро», возникают значительные налоговые последствия для частных инвесторов. Период владения расписками до их конвертации в акции не будет засчитан для получения льготы долгосрочного владения, что приводит к повышенному налогу на доходы физических лиц при продаже акций. Инвесторы, которые приобрели бумаги X5, столкнутся с тем, что лишь 57,6% от их затрат будут учтены при расчете налога, что увеличивает налоговую базу и сумму налога.