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Минфин начал обсуждение проблемы повышенного налога по бумагам X5 и «Русагро»

Ведомости

Департамент налоговой политики Минфина РФ прорабатывает вопросы порядка налогообложения по операциям с ценными бумагами экономически значимых организаций (ЭЗО). Так в ведомстве ответили на обращение Ассоциации владельцев облигаций (АВО) по поводу проблем, вызванных принудительной редомициляцией ЭЗО в Россию, передает «РБК Инвестиции».

20 января АВО направила письмо в Минфин, Центробанк, Госдуму и Совет Федерации с целью устранения налоговых последствий для частных инвесторов, которые вызваны принудительной редомициляцией экономически значимых организаций в РФ. Речь идет о X5 Retail Group, при переезде депозитарные расписки нидерландской компании, ранее торговавшиеся на Мосбирже, были заменены на акции российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а также о продолжающейся процедуре редомициляции «Русагро».

«Поправки в налоговое законодательство, они уже обсуждаются. Главное здесь - не создавать необоснованное повышенное налогообложение, - уточнил изданию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он предположил, что поправки могут быть приняты в первом полугодии 2025 г. Источник издания в крупном брокере, знакомый с проблемой, подтвердил, что обсуждение уже началось. В АВО также поступило письмо за подписью первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, в котором Центробанк выразил готовность участвовать в обсуждении этого вопроса.

В письме АВО говорилось, что по итогам редомициляции иностранных компаний, таких как X5 и «Русагро», возникают значительные налоговые последствия для частных инвесторов. Период владения расписками до их конвертации в акции не будет засчитан для получения льготы долгосрочного владения, что приводит к повышенному налогу на доходы физических лиц при продаже акций. Инвесторы, которые приобрели бумаги X5, столкнутся с тем, что лишь 57,6% от их затрат будут учтены при расчете налога, что увеличивает налоговую базу и сумму налога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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