Минфин начал обсуждение проблемы повышенного налога по бумагам X5 и «Русагро»

В письме АВО говорилось, что по итогам редомициляции иностранных компаний, таких как X5 и «Русагро», возникают значительные налоговые последствия для частных инвесторов. Период владения расписками до их конвертации в акции не будет засчитан для получения льготы долгосрочного владения, что приводит к повышенному налогу на доходы физических лиц при продаже акций. Инвесторы, которые приобрели бумаги X5, столкнутся с тем, что лишь 57,6% от их затрат будут учтены при расчете налога, что увеличивает налоговую базу и сумму налога.