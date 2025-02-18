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Акций европейских компаний растут на фоне ожиданий увеличения трат на оборону

Ведомости

Стоимость акций британских и европейских компаний в ходе торгов 17 февраля окончили день ростом, поскольку инвесторы делают ставку на то, что правительства будут больше инвестировать в собственную безопасность. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные рынка.

Стоимость бумаг Rheinmetall выросла на 9% в начале торгов, BAE Systems – на 5%, а Thales поднялись на 4%. Индекс Stoxx Europe Aerospace and Defence достиг самого высокого уровня за последние 30 лет. Секторальный скачок произошел, когда европейские лидеры собрались в Елисейском дворце в Париже, чтобы обсудить, как реагировать на решение президента США Дональда Трампа начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине.

Как подчеркивает издание, после возвращения в Белый дом Трамп усилил давление на европейских союзников, чтобы те увеличили свои расходы на оборону сверх целевого показателя НАТО в 2% ВВП, до 5%. К достижению этого показателя в настоящий момент близка только Польша.

7 января 2025 г. Трамп уже поднимал вопрос об увеличении процента ВВП стран НАТО, выделяемых на оборону. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.

FT 20 декабря 2024 г. передавала информацию от помощников Трампа о том, что он потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону. Тогда республиканец заявлял, что не планирует приостанавливать военную помощь Украине, но не поддерживает ее членство в НАТО. Источник FT сообщали, что Трамп может согласиться на 3,5% от ВВП, которые пойдут на оборону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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