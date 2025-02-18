Акций европейских компаний растут на фоне ожиданий увеличения трат на оборону
Стоимость акций британских и европейских компаний в ходе торгов 17 февраля окончили день ростом, поскольку инвесторы делают ставку на то, что правительства будут больше инвестировать в собственную безопасность. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные рынка.
Стоимость бумаг Rheinmetall выросла на 9% в начале торгов, BAE Systems – на 5%, а Thales поднялись на 4%. Индекс Stoxx Europe Aerospace and Defence достиг самого высокого уровня за последние 30 лет. Секторальный скачок произошел, когда европейские лидеры собрались в Елисейском дворце в Париже, чтобы обсудить, как реагировать на решение президента США Дональда Трампа начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине.
Как подчеркивает издание, после возвращения в Белый дом Трамп усилил давление на европейских союзников, чтобы те увеличили свои расходы на оборону сверх целевого показателя НАТО в 2% ВВП, до 5%. К достижению этого показателя в настоящий момент близка только Польша.
7 января 2025 г. Трамп уже поднимал вопрос об увеличении процента ВВП стран НАТО, выделяемых на оборону. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.
FT 20 декабря 2024 г. передавала информацию от помощников Трампа о том, что он потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону. Тогда республиканец заявлял, что не планирует приостанавливать военную помощь Украине, но не поддерживает ее членство в НАТО. Источник FT сообщали, что Трамп может согласиться на 3,5% от ВВП, которые пойдут на оборону.