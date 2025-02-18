Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов после ралли

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов на фоне корреляции после ралли. На 10:00 мск он находился на уровне 3307 пунктов, но уже спустя 10 минут опустился до 3297 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 11:50 мск он составил 3285 пунктов, потеряв более 0,7% с окончания торгов накануне.