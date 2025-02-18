Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов после ралли
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов на фоне корреляции после ралли. На 10:00 мск он находился на уровне 3307 пунктов, но уже спустя 10 минут опустился до 3297 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 11:50 мск он составил 3285 пунктов, потеряв более 0,7% с окончания торгов накануне.
На 11:39 мск лидеры роста распределились следующим образом: акции «Мосэнерго» (+1,55%), «Русала» (+0,47%), «Полюса» (+0,3%) и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» (+0,1%). В числе лидеров снижения на данный момент находятся привилегированные акции «Мечела» (–5,24%), обыкновенные акции ВТБ (–4,11%), «Алросы» (–3,82%), АФК «Система» (–3,59%) и «Ростелекома» (–3,58%). По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», индекс корректировался, так как рынок сильно вырос за последние недели и желание зафиксировать прибыль у инвесторов нарастает.
«Сегодня делегации США и России проведут встречу в Саудовской Аравии, где обсудят, в частности, урегулирование украинского конфликта. Если судьбоносных заявлений по ее итогам не последует, что вполне вероятно, это будет поводом для локальной коррекции», – отметили эксперты.
17 февраля индекс Мосбиржи впервые с мая 2024 г. превысил отметку в 3300 пунктов. 12 февраля, после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.
17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 февраля в Эр-Рияде пройдут российско-американские переговоры. В Саудовскую Аравию по поручению Путина вылетели министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США ожидается участие государственного секретаря Марка Рубио, советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.