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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов после ралли

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3300 пунктов на фоне корреляции после ралли. На 10:00 мск он находился на уровне 3307 пунктов, но уже спустя 10 минут опустился до 3297 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 11:50 мск он составил 3285 пунктов, потеряв более 0,7% с окончания торгов накануне.

На 11:39 мск лидеры роста распределились следующим образом: акции «Мосэнерго» (+1,55%), «Русала» (+0,47%), «Полюса» (+0,3%) и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза» (+0,1%). В числе лидеров снижения на данный момент находятся привилегированные акции «Мечела» (–5,24%), обыкновенные акции ВТБ (–4,11%), «Алросы» (–3,82%), АФК «Система» (–3,59%) и «Ростелекома» (–3,58%). По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», индекс корректировался, так как рынок сильно вырос за последние недели и желание зафиксировать прибыль у инвесторов нарастает.

«Сегодня делегации США и России проведут встречу в Саудовской Аравии, где обсудят, в частности, урегулирование украинского конфликта. Если судьбоносных заявлений по ее итогам не последует, что вполне вероятно, это будет поводом для локальной коррекции», – отметили эксперты.

17 февраля индекс Мосбиржи впервые с мая 2024 г. превысил отметку в 3300 пунктов. 12 февраля, после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 февраля в Эр-Рияде пройдут российско-американские переговоры. В Саудовскую Аравию по поручению Путина вылетели министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США ожидается участие государственного секретаря Марка Рубио, советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца и спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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