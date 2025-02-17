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Индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 года

Ведомости

Индекс Московской биржи поднялся до 3303,11 пункта, следует из данных торговой площадки на 17:14 мск.

Показатель стал самым высоким с 30 мая 2024 г. Однако позже индекс немного скорректировался и на 17:41 мск находился на уровне 3 290,5 пункта. Рост к открытию торговой сессии составил 3,3%.

12 февраля после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 февраля в Эр-Рияде пройдут российско-американские переговоры. В Саудовскую Аравию по поручению Путина вылетают министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США ожидается участие государственного секретаря Марка Рубио, советника президента по национальной безопасности Майка Уолца и спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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