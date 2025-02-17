Индекс Мосбиржи превысил 3300 пунктов впервые с мая 2024 года
Индекс Московской биржи поднялся до 3303,11 пункта, следует из данных торговой площадки на 17:14 мск.
Показатель стал самым высоким с 30 мая 2024 г. Однако позже индекс немного скорректировался и на 17:41 мск находился на уровне 3 290,5 пункта. Рост к открытию торговой сессии составил 3,3%.
12 февраля после телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом индекс Мосбиржи поднялся до 3100 пунктов. До новостей о переговорах лидеров двух стран индекс не превышал 3020 пунктов.
17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 18 февраля в Эр-Рияде пройдут российско-американские переговоры. В Саудовскую Аравию по поручению Путина вылетают министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США ожидается участие государственного секретаря Марка Рубио, советника президента по национальной безопасности Майка Уолца и спецпосланника по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.