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«Райффайзен Инвестиции» приостановят возможность покупки бумаг для физлиц

Ведомости

«Райффайзен Инвестиции» прекращают возможность покупки ценных бумаг для физических лиц с 5 марта, следует из сообщения брокера.

В марте вступает в силу обновленный регламент брокерского обслуживания, согласно которому «Райффайзен Инвестиции» приостанавливают покупки ценных бумаг на бирже.

«Уже приобретенные ценные бумаги остаются на ваших счетах. Продажа и перевод ценных бумаг, а также вывод денег с брокерского счета доступны как обычно. Вы продолжите получать доходы от ценных бумаг в виде дивидендов, купонов и погашений, сможете участвовать в корпоративных действиях и замещениях», – уточнили в представительстве.

После 5 марта будут доступны ПИФы и стратегии доверительного управления от управляющей компании «Райффайзен Капитал».

С 3 февраля брокер «Райффайзен Инвестиции» повысил комиссию на покупку акций, расписок, облигаций, ETF и фондов на бирже до 3% от суммы сделки. До 3 февраля будет действовать предыдущая комиссия – 1,9%. Комиссия за продажу останется прежней – 0,05%.

Тогда банк прекратил осуществление исполнения принятых длящихся поручений по сделкам РЕПО с ЦК с КСУ на один день на размещение денег. Прием и исполнение банком таких поручений приостанавливается на неопределенный срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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