«Райффайзен Инвестиции» приостановят возможность покупки бумаг для физлиц

«Уже приобретенные ценные бумаги остаются на ваших счетах. Продажа и перевод ценных бумаг, а также вывод денег с брокерского счета доступны как обычно. Вы продолжите получать доходы от ценных бумаг в виде дивидендов, купонов и погашений, сможете участвовать в корпоративных действиях и замещениях», – уточнили в представительстве.