«Райффайзен Инвестиции» приостановят возможность покупки бумаг для физлиц
«Райффайзен Инвестиции» прекращают возможность покупки ценных бумаг для физических лиц с 5 марта, следует из сообщения брокера.
В марте вступает в силу обновленный регламент брокерского обслуживания, согласно которому «Райффайзен Инвестиции» приостанавливают покупки ценных бумаг на бирже.
«Уже приобретенные ценные бумаги остаются на ваших счетах. Продажа и перевод ценных бумаг, а также вывод денег с брокерского счета доступны как обычно. Вы продолжите получать доходы от ценных бумаг в виде дивидендов, купонов и погашений, сможете участвовать в корпоративных действиях и замещениях», – уточнили в представительстве.
После 5 марта будут доступны ПИФы и стратегии доверительного управления от управляющей компании «Райффайзен Капитал».
С 3 февраля брокер «Райффайзен Инвестиции» повысил комиссию на покупку акций, расписок, облигаций, ETF и фондов на бирже до 3% от суммы сделки. До 3 февраля будет действовать предыдущая комиссия – 1,9%. Комиссия за продажу останется прежней – 0,05%.
Тогда банк прекратил осуществление исполнения принятых длящихся поручений по сделкам РЕПО с ЦК с КСУ на один день на размещение денег. Прием и исполнение банком таких поручений приостанавливается на неопределенный срок.