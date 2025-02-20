Брокер «БКС Форекс» запускает форвардные контракты на иностранные акции
С 21 февраля клиенты «БКС Форекс» смогут открывать специальные счета для торговли контрактами на разницу (CFD). Проведение сделок в рамках этих инструментов станет доступно с 10 марта.
Форвардные контракты заключаются между контрагентами, определяющими их условия по взаимному соглашению. В отличие от форвардов фьючерсные контракты обезличены. Биржа стоит между продавцом и покупателем, беря на себя клиринговые расчеты, таким образом фьючерсные торги обычно регулируются государственными органами, а форварды – нет. 20 февраля Банк России утвердил Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке для форекс-дилеров. Этот документ дает компаниям право предлагать клиентам новый инструмент без необходимости получения квалификации – достаточно пройти тестирование.
На первом этапе «БКС Форекс» представит CFD на более чем 50 акций ведущих мировых компаний, большинство из которых входят в индекс S&P 500. Среди них – Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola, Tesla и другие. В перечень базовых активов также вошли золото, серебро, палладий и нефть.
По мнению брокера, CFD в «БКС Форекс» позволит расширить выбор активов и откроет возможность получать выплаты, привязанные к дивидендам по ценным бумагам. Клиенты смогут открывать как длинные позиции (лонг), так и короткие (шорт), что позволит применять различные торговые стратегии и хеджировать риски. Счета для торговли CFD можно будет открывать в рублях, долларах США, евро, юанях и дирхамах ОАЭ.