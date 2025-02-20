Брокер «БКС Форекс» запускает форвардные контракты на иностранные акции

Форвардные контракты заключаются между контрагентами, определяющими их условия по взаимному соглашению. В отличие от форвардов фьючерсные контракты обезличены. Биржа стоит между продавцом и покупателем, беря на себя клиринговые расчеты, таким образом фьючерсные торги обычно регулируются государственными органами, а форварды – нет. 20 февраля Банк России утвердил Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке для форекс-дилеров. Этот документ дает компаниям право предлагать клиентам новый инструмент без необходимости получения квалификации – достаточно пройти тестирование.