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Брокер «БКС Форекс» запускает форвардные контракты на иностранные акции

Ведомости

С 21 февраля клиенты «БКС Форекс» смогут открывать специальные счета для торговли контрактами на разницу (CFD). Проведение сделок в рамках этих инструментов станет доступно с 10 марта.

Форвардные контракты заключаются между контрагентами, определяющими их условия по взаимному соглашению. В отличие от форвардов фьючерсные контракты обезличены. Биржа стоит между продавцом и покупателем, беря на себя клиринговые расчеты, таким образом фьючерсные торги обычно регулируются государственными органами, а форварды – нет. 20 февраля Банк России утвердил Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке для форекс-дилеров. Этот документ дает компаниям право предлагать клиентам новый инструмент без необходимости получения квалификации – достаточно пройти тестирование.

На первом этапе «БКС Форекс» представит CFD на более чем 50 акций ведущих мировых компаний, большинство из которых входят в индекс S&P 500. Среди них – Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola, Tesla и другие. В перечень базовых активов также вошли золото, серебро, палладий и нефть.

По мнению брокера, CFD в «БКС Форекс» позволит расширить выбор активов и откроет возможность получать выплаты, привязанные к дивидендам по ценным бумагам. Клиенты смогут открывать как длинные позиции (лонг), так и короткие (шорт), что позволит применять различные торговые стратегии и хеджировать риски. Счета для торговли CFD можно будет открывать в рублях, долларах США, евро, юанях и дирхамах ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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