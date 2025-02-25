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Провайдер систем наблюдения «Видеоглаз» допустил выход на IPO в 2027-2028 годах

Ведомости

Российский производитель и дистрибутор систем видеонаблюдения «Видеоглаз» планирует провести первичное публичное предложение (IPO) в 2027–2028 гг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова сооснователя компании Андрея Васильева. По его словам, выход на биржу возможен при достижении выручки в 10 млрд руб., росте маржинальности по EBITDA и чистой прибыли, а также завершении локализации производства.

Пока IPO не рассматривается, поскольку компания находится в стадии активного роста. В декабре 2024 г. УК «Альфа-капитал» завершила pre-IPO сделку с акциями ГК «Видеоглаз». По ее данным, выручка группы за 2024 г. превысила 2,5 млрд руб. (без НДС). Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса», основное операционное юрлицо группы – ООО «Видеоглаз центр» – в 2023 г. зафиксировало выручку в 1,93 млрд руб. и чистую прибыль в 38 млн руб.

В рамках сделки «Альфа-капитал» приобрела 33% в четырех компаниях группы. Инвестиции прошли через ЗПИФ в рамках стратегий доверительного управления, доступных для квалифицированных инвесторов. Оценка бизнеса и объем привлеченных средств не раскрываются, но сделка включала как cash-in, так и cash-out, причем основная часть инвестиций направлена на развитие компании. «Видеоглаз» намерен запустить в России производство камер видеонаблюдения в течение 1–2 лет. Планируется выпуск камер, видеорегистраторов, персональных регистраторов, коммутаторов и систем оповещения, а объем производства в первый год должен составить 10 000 устройств.

По словам Васильева, компания реформирует корпоративную структуру для будущего IPO и ожидает благоприятной рыночной конъюнктуры. Совладелец ГК «Видеоглаз» Вадим Волк добавил, что сделка с «Альфа-капитал» ускорит разработку и вывод на рынок новых решений. IPO позволит «Видеоглазу» расширить производство, пополнить оборотный капитал и повысить прозрачность бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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