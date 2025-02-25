Провайдер систем наблюдения «Видеоглаз» допустил выход на IPO в 2027-2028 годах

В рамках сделки «Альфа-капитал» приобрела 33% в четырех компаниях группы. Инвестиции прошли через ЗПИФ в рамках стратегий доверительного управления, доступных для квалифицированных инвесторов. Оценка бизнеса и объем привлеченных средств не раскрываются, но сделка включала как cash-in, так и cash-out, причем основная часть инвестиций направлена на развитие компании. «Видеоглаз» намерен запустить в России производство камер видеонаблюдения в течение 1–2 лет. Планируется выпуск камер, видеорегистраторов, персональных регистраторов, коммутаторов и систем оповещения, а объем производства в первый год должен составить 10 000 устройств.