Провайдер систем наблюдения «Видеоглаз» допустил выход на IPO в 2027-2028 годах
Российский производитель и дистрибутор систем видеонаблюдения «Видеоглаз» планирует провести первичное публичное предложение (IPO) в 2027–2028 гг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова сооснователя компании Андрея Васильева. По его словам, выход на биржу возможен при достижении выручки в 10 млрд руб., росте маржинальности по EBITDA и чистой прибыли, а также завершении локализации производства.
Пока IPO не рассматривается, поскольку компания находится в стадии активного роста. В декабре 2024 г. УК «Альфа-капитал» завершила pre-IPO сделку с акциями ГК «Видеоглаз». По ее данным, выручка группы за 2024 г. превысила 2,5 млрд руб. (без НДС). Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса», основное операционное юрлицо группы – ООО «Видеоглаз центр» – в 2023 г. зафиксировало выручку в 1,93 млрд руб. и чистую прибыль в 38 млн руб.
В рамках сделки «Альфа-капитал» приобрела 33% в четырех компаниях группы. Инвестиции прошли через ЗПИФ в рамках стратегий доверительного управления, доступных для квалифицированных инвесторов. Оценка бизнеса и объем привлеченных средств не раскрываются, но сделка включала как cash-in, так и cash-out, причем основная часть инвестиций направлена на развитие компании. «Видеоглаз» намерен запустить в России производство камер видеонаблюдения в течение 1–2 лет. Планируется выпуск камер, видеорегистраторов, персональных регистраторов, коммутаторов и систем оповещения, а объем производства в первый год должен составить 10 000 устройств.
По словам Васильева, компания реформирует корпоративную структуру для будущего IPO и ожидает благоприятной рыночной конъюнктуры. Совладелец ГК «Видеоглаз» Вадим Волк добавил, что сделка с «Альфа-капитал» ускорит разработку и вывод на рынок новых решений. IPO позволит «Видеоглазу» расширить производство, пополнить оборотный капитал и повысить прозрачность бизнеса.