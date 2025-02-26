Мосбиржа запустила торги первым биржевым фондом на платину и палладий
Московская биржа объявила о запуске торгов биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Альфа-капитал Платина – Палладий», находящимся под управлением УК «Альфа-капитал». Это первый фонд на бирже, ориентированный на инвестиции в платину и палладий, получивший торговый код AKPP.
По информации биржи, фонд предназначен для широкого круга инвесторов и предполагает вложения в физические металлы – платину и палладий – в равных долях, приобретая их на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Как пояснили в управляющей компании, БПИФ будет следовать одноименному индикатору, расчет которого основан на биржевых ценах платины (PLTRUB_TOM) и палладия (PLDRUB_TOM).
Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин отметил, что инвесторы все чаще используют БПИФы для диверсификации портфелей и рассматривают их как удобный инструмент для вложений в различные активы, включая драгоценные металлы. Он также напомнил, что в 2024 г. стоимость чистых активов таких фондов выросла на 65%, увеличившись с 17 до 28 млрд руб.
Согласно данным биржи, фонд доступен неквалифицированным инвесторам, сделки с паями можно заключать как в основную, так и в вечернюю торговую сессию. Стоимость одного пая на момент запуска составила 100 руб., а минимальный объем покупки – один пай. Максимальное вознаграждение управляющей компании за управление фондом установлено на уровне 1% в год.
21 октября Мосбиржа начала торги платиной и палладием в рублях. Профессиональным участникам рынка и их клиентам стали доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM), а также инструменты своп. Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.