Мосбиржа запустила торги первым биржевым фондом на платину и палладий

Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин отметил, что инвесторы все чаще используют БПИФы для диверсификации портфелей и рассматривают их как удобный инструмент для вложений в различные активы, включая драгоценные металлы. Он также напомнил, что в 2024 г. стоимость чистых активов таких фондов выросла на 65%, увеличившись с 17 до 28 млрд руб.