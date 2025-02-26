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Мосбиржа запустила торги первым биржевым фондом на платину и палладий

Ведомости

Московская биржа объявила о запуске торгов биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Альфа-капитал Платина – Палладий», находящимся под управлением УК «Альфа-капитал». Это первый фонд на бирже, ориентированный на инвестиции в платину и палладий, получивший торговый код AKPP.

По информации биржи, фонд предназначен для широкого круга инвесторов и предполагает вложения в физические металлы – платину и палладий – в равных долях, приобретая их на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Как пояснили в управляющей компании, БПИФ будет следовать одноименному индикатору, расчет которого основан на биржевых ценах платины (PLTRUB_TOM) и палладия (PLDRUB_TOM).

Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин отметил, что инвесторы все чаще используют БПИФы для диверсификации портфелей и рассматривают их как удобный инструмент для вложений в различные активы, включая драгоценные металлы. Он также напомнил, что в 2024 г. стоимость чистых активов таких фондов выросла на 65%, увеличившись с 17 до 28 млрд руб.

Согласно данным биржи, фонд доступен неквалифицированным инвесторам, сделки с паями можно заключать как в основную, так и в вечернюю торговую сессию. Стоимость одного пая на момент запуска составила 100 руб., а минимальный объем покупки – один пай. Максимальное вознаграждение управляющей компании за управление фондом установлено на уровне 1% в год.

21 октября Мосбиржа начала торги платиной и палладием в рублях. Профессиональным участникам рынка и их клиентам стали доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM), а также инструменты своп. Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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