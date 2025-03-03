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Гендиректор Sokolov сообщил о переносе сроков проведения IPO

Ведомости

Ювелирная сеть Sokolov отложила сроки проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на 2026-2027 г., сообщил изданию Shopper’s генеральный директор компании Николай Поляков.

В августе 2024 г. Поляков сообщал «Интерфаксу», что компания может провести IPO в III квартале 2025 г. Тогда гендиректор уточнил, что Sokolov технически готова к IPO, но ориентируется на готовность рынка.

Поляков отмечал, что компания рассматривала возможность частичного размещения в рамках pre-IPO, но увидела «суеты больше, чем пользы». Приемлемым для себя объемом компания считает привлечение 15 млрд руб. Существенной потребности в привлечении финансирования, по словам Полякова, у Sokolov нет.

В декабре 2023 г. Поляков говорил, что Sokolov планирует завершить подготовку к IPO к концу 2024 г. Комфортными тогда он назвал условия, когда на рынке будет соответствующая планам компании ликвидность и будут успешные кейсы в сфере ритейла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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