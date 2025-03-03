Гендиректор Sokolov сообщил о переносе сроков проведения IPO

В декабре 2023 г. Поляков говорил, что Sokolov планирует завершить подготовку к IPO к концу 2024 г. Комфортными тогда он назвал условия, когда на рынке будет соответствующая планам компании ликвидность и будут успешные кейсы в сфере ритейла.