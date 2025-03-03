Гендиректор Sokolov сообщил о переносе сроков проведения IPO
Ювелирная сеть Sokolov отложила сроки проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на 2026-2027 г., сообщил изданию Shopper’s генеральный директор компании Николай Поляков.
Поляков отмечал, что компания рассматривала возможность частичного размещения в рамках pre-IPO, но увидела «суеты больше, чем пользы». Приемлемым для себя объемом компания считает привлечение 15 млрд руб. Существенной потребности в привлечении финансирования, по словам Полякова, у Sokolov нет.
В декабре 2023 г. Поляков говорил, что Sokolov планирует завершить подготовку к IPO к концу 2024 г. Комфортными тогда он назвал условия, когда на рынке будет соответствующая планам компании ликвидность и будут успешные кейсы в сфере ритейла.