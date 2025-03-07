Индекс Мосбиржи растет на начало торгов
Индекс Мосбиржи на начало торгов прибавляет почти 1%, свидетельствуют данные торговой площадки. На 11:06 мск показатель составил 3241 пункт, тогда как индекс RGBI продолжает обновлять максимумы.
В частности, индекс гособлигаций продолжает расти и обновлять максимумы с весны прошлого года. Как подчеркивают в «БКС мир инвестиций», доходность по ряду длинных ОФЗ уже ниже 15%, но в отдельных выпусках еще есть и «более интересная». Они также отмечают, что геополитика по-прежнему остается основным драйвером роста фондового рынка.
«Рынок не может трактовать однозначно поступающие в последние дни геополитические заявления, прежде всего касательно сроков достижения конкретных результатов в переговорах. Тем не менее о перспективах начала будущего процесса снятия санкций говорят все больше», – заключили аналитики.
Накануне индекс Мосбиржи напротив снижался на старте основной сессии. Аналитики заявляли, что рынок эмоционально нестабилен. Высокая волатильность торгов на фоне геополитической неопределенности сохраняется. А 5 марта утром на основной сессии индекс Мосбиржи также отреагировал снижением после выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечернюю сессию он закрыл на уровне 3261 пункта, тогда как на открытии составил 3247 пунктов.
Накануне, 4 марта, индекс Мосбиржи рос на фоне сообщения Reuters о потенциальном смягчении санкций против РФ со стороны США. В частности, агентство со ссылкой на источники сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент США стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.