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Индекс Мосбиржи растет на начало торгов

Ведомости

Индекс Мосбиржи на начало торгов прибавляет почти 1%, свидетельствуют данные торговой площадки. На 11:06 мск показатель составил 3241 пункт, тогда как индекс RGBI продолжает обновлять максимумы.

В частности, индекс гособлигаций продолжает расти и обновлять максимумы с весны прошлого года. Как подчеркивают в «БКС мир инвестиций», доходность по ряду длинных ОФЗ уже ниже 15%, но в отдельных выпусках еще есть и «более интересная». Они также отмечают, что геополитика по-прежнему остается основным драйвером роста фондового рынка.

«Рынок не может трактовать однозначно поступающие в последние дни геополитические заявления, прежде всего касательно сроков достижения конкретных результатов в переговорах. Тем не менее о перспективах начала будущего процесса снятия санкций говорят все больше», – заключили аналитики.

Накануне индекс Мосбиржи напротив снижался на старте основной сессии. Аналитики заявляли, что рынок эмоционально нестабилен. Высокая волатильность торгов на фоне геополитической неопределенности сохраняется. А 5 марта утром на основной сессии индекс Мосбиржи также отреагировал снижением после выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе. Вечернюю сессию он закрыл на уровне 3261 пункта, тогда как на открытии составил 3247 пунктов.

Накануне, 4 марта, индекс Мосбиржи рос на фоне сообщения Reuters о потенциальном смягчении санкций против РФ со стороны США. В частности, агентство со ссылкой на источники сообщило, что США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент США стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине. По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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