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Алдамберген покинет пост главы «Казахстанской фондовой биржи»

Ведомости

Алина Алдамберген покинет пост председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), пишет Forbes Kazakhstan со ссылкой на источник.

Место главы KASE может занять предправления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (CSD) Адиль Мухамеджанов. До этого он занимал должность заместителя предправления KASE.

Алдамберген была назначена на пост предправления в 2016 г. В прошлом году вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Казахстана по версии Forbes Woman, заняв 11-ю позицию.

В июле 2024 г. стало известно, что KASE приступила к переговорам о выкупе собственных акций у торговой площадки Мосбиржа. Алдамберген тогда сообщила, что участие санкционного лица в акционерном капитале торговой площадки вызывает риски приостановки обслуживания биржи или ее отдельных платежей.

Решение было объявлено после введения американских санкций в отношении российской Мосбиржи в июне 2024 г. В октябре того же года KASE сообщила, что прекратила отношения с Мосбиржей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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