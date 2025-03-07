Алдамберген покинет пост главы «Казахстанской фондовой биржи»
Алина Алдамберген покинет пост председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), пишет Forbes Kazakhstan со ссылкой на источник.
Место главы KASE может занять предправления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (CSD) Адиль Мухамеджанов. До этого он занимал должность заместителя предправления KASE.
Алдамберген была назначена на пост предправления в 2016 г. В прошлом году вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Казахстана по версии Forbes Woman, заняв 11-ю позицию.
В июле 2024 г. стало известно, что KASE приступила к переговорам о выкупе собственных акций у торговой площадки Мосбиржа. Алдамберген тогда сообщила, что участие санкционного лица в акционерном капитале торговой площадки вызывает риски приостановки обслуживания биржи или ее отдельных платежей.
Решение было объявлено после введения американских санкций в отношении российской Мосбиржи в июне 2024 г. В октябре того же года KASE сообщила, что прекратила отношения с Мосбиржей.