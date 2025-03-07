Алдамберген покинет пост главы «Казахстанской фондовой биржи»

В июле 2024 г. стало известно, что KASE приступила к переговорам о выкупе собственных акций у торговой площадки Мосбиржа. Алдамберген тогда сообщила, что участие санкционного лица в акционерном капитале торговой площадки вызывает риски приостановки обслуживания биржи или ее отдельных платежей.