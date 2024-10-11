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Казахстанская фондовая биржа прекратила отношения с Мосбиржей

Ведомости

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила о выходе ПАО «Московская биржа» (MOEX) из состава акционеров KASE и прекращении ее взаимоотношений с MOEX. Об этом говорится на сайте KASE.

Речь идет о прекращении взаимоотношений между биржами, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном ими 10 октября 2018 г., и других связанных с ним соглашениях. С 30 сентября представитель MOEX Владимир Крекотень вышел из состава совета директоров KASE на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий.

«KASE благодарит МОЕХ за сотрудничество, направленное на решение стратегических задач KASE по развитию биржевого рынка, внедрению новых биржевых продуктов, расширению инвесторской базы казахстанского биржевого рынка», – говорится в сообщении.

В KASE отметили, что за период партнерства биржей были реализованы стратегические проекты, включая модернизацию торгово-клиринговых систем, внедрение услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках, открытие торгов новыми финансовыми инструментами, в частности репо с клиринговыми сертификатами участия.

KASE является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и торговой площадкой для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег – репо и валютный своп, а также производных инструментов.

12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. Ограничения также были установлены Великобританией. В конце июня Frank Media со ссылкой на представителя KASE писал, что Казахстанская фондовая биржа подтвердила планы по проведению переговоров с Мосбиржей о выводе ее из списка своих акционеров. Тогда намерение Казахстанской биржи объяснялось опасениями возникновения трудностей в деловых отношениях с иностранными финансовыми структурами и партнерами. О том, что Московская биржа выйдет из состава акционеров KASE, ранее в октябре заявил председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов. По его словам, это «правильное профессиональное решение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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