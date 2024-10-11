Казахстанская фондовая биржа прекратила отношения с Мосбиржей
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила о выходе ПАО «Московская биржа» (MOEX) из состава акционеров KASE и прекращении ее взаимоотношений с MOEX. Об этом говорится на сайте KASE.
Речь идет о прекращении взаимоотношений между биржами, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном ими 10 октября 2018 г., и других связанных с ним соглашениях. С 30 сентября представитель MOEX Владимир Крекотень вышел из состава совета директоров KASE на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий.
«KASE благодарит МОЕХ за сотрудничество, направленное на решение стратегических задач KASE по развитию биржевого рынка, внедрению новых биржевых продуктов, расширению инвесторской базы казахстанского биржевого рынка», – говорится в сообщении.
В KASE отметили, что за период партнерства биржей были реализованы стратегические проекты, включая модернизацию торгово-клиринговых систем, внедрение услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках, открытие торгов новыми финансовыми инструментами, в частности репо с клиринговыми сертификатами участия.
KASE является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и торговой площадкой для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых организаций, иностранных валют, операций рынка денег – репо и валютный своп, а также производных инструментов.
12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. Ограничения также были установлены Великобританией. В конце июня Frank Media со ссылкой на представителя KASE писал, что Казахстанская фондовая биржа подтвердила планы по проведению переговоров с Мосбиржей о выводе ее из списка своих акционеров. Тогда намерение Казахстанской биржи объяснялось опасениями возникновения трудностей в деловых отношениях с иностранными финансовыми структурами и партнерами. О том, что Московская биржа выйдет из состава акционеров KASE, ранее в октябре заявил председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов. По его словам, это «правильное профессиональное решение».