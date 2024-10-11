Казахстанская фондовая биржа прекратила отношения с Мосбиржей

12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. Ограничения также были установлены Великобританией. В конце июня Frank Media со ссылкой на представителя KASE писал, что Казахстанская фондовая биржа подтвердила планы по проведению переговоров с Мосбиржей о выводе ее из списка своих акционеров. Тогда намерение Казахстанской биржи объяснялось опасениями возникновения трудностей в деловых отношениях с иностранными финансовыми структурами и партнерами. О том, что Московская биржа выйдет из состава акционеров KASE, ранее в октябре заявил председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов. По его словам, это «правильное профессиональное решение».