Казахстанская биржа выводит Мосбиржу из состава своих акционеров

В конце июня Frank Media со ссылкой на представителя KASE писал, что Казахстанская фондовая биржа подтвердила планы по проведению переговоров с Мосбиржей о выводе ее из списка своих акционеров. Собеседник издания сообщал о готовности KASE выкупить у российской торговой площадки свои акции или договориться об их продаже третьим лицам. Тогда намерение Казахстанской биржи объяснялось опасениями возникновения трудностей в деловых отношениях с иностранными финансовыми структурами и партнерами из-за наличия среди акционеров Мосбиржи, которая подпадает под американские санкции.