Казахстанская биржа выводит Мосбиржу из состава своих акционеров
Московская биржа выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), решение на этот счет принято, заявил председатель Нацбанка республики Тимур Сулейменов на брифинге.
«Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано. Я бы хотел сказать, что это правильное профессиональное решение», – сказал глава регулятора (цитата по ТАСС).
В конце июня Frank Media со ссылкой на представителя KASE писал, что Казахстанская фондовая биржа подтвердила планы по проведению переговоров с Мосбиржей о выводе ее из списка своих акционеров. Собеседник издания сообщал о готовности KASE выкупить у российской торговой площадки свои акции или договориться об их продаже третьим лицам. Тогда намерение Казахстанской биржи объяснялось опасениями возникновения трудностей в деловых отношениях с иностранными финансовыми структурами и партнерами из-за наличия среди акционеров Мосбиржи, которая подпадает под американские санкции.
Согласно информации источников Frank Media, на июнь доля Мосбиржи в акционерном капитале KASE составляла 13,1%, а рыночная стоимость пакета – около 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд руб. Акции Казахстанской биржи Мосбиржа получила в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии.
12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. Ограничения в отношении российской торговой площадки также были установлены Великобританией. После этого KASE объявила о созыве внеочередного собрания акционеров. На повестке дня был только один вопрос – методика расчета стоимости собственных акций в рамках возможного выкупа.