KASE начала переговоры о выводе Мосбиржи из числа своих акционеров

«Признано необходимым прекратить участие Московской биржи в капитале Казахстанской фондовой биржи. Мы проводим переговоры о возможности выкупа у Московской биржи акций, который может быть либо осуществлен самой биржей, либо [акции могут быть] проданы третьим лицам, но по согласованию с Казахстанской фондовой биржей, так как доля Московской биржи является достаточно значительной», – сказала Алдамберген (цитата по ТАСС).