KASE начала переговоры о выводе Мосбиржи из числа своих акционеров
Казахстанская фондовая биржа (KASE) приступила к переговорам о выкупе собственных акций у торговой площадки. Об этом сообщила на брифинге председатель правления KASE Алина Алдамберген.
«Признано необходимым прекратить участие Московской биржи в капитале Казахстанской фондовой биржи. Мы проводим переговоры о возможности выкупа у Московской биржи акций, который может быть либо осуществлен самой биржей, либо [акции могут быть] проданы третьим лицам, но по согласованию с Казахстанской фондовой биржей, так как доля Московской биржи является достаточно значительной», – сказала Алдамберген (цитата по ТАСС).
Топ-менеджер KASE уточнила, что участие санкционного лица в акционерном капитале торговой площадки вызывает риски приостановки обслуживания биржи или ее отдельных платежей. Для Казахстанской фондовой биржи такие ситуации недопустимы, так как она является центральным звеном валютного рынка республики, подчеркнула Алдамберген.
Также наличие санкционного лица в списке акционеров влияет на отношения торговой площадки с иностранными финансовыми организациями и партнерами, продолжила Алдамберген. KASE проходит санкционный анализ как контрагент и организатор торгов валютными парами доллар-тенге, евро-тенге и юань-тенге, отметила топ-менеджер.
О планах KASE по выводу Мосбиржи из списка акционеров 28 июня писал Frank Media со ссылкой на представителя торговой площадки. 12 июля глава нацбанка Казахстана Тимур Сулейманов заявил о приостановке объединения KASE с Астанинской международной биржей из-за санкционного акционера в капитале Казахстанской биржи.