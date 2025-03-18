Шохин заявил о необходимости донастройки инвестиционного налогового вычета

В частности, он заявил, что требуется донастройка федерального инвестиционного налогового вычета, который был предложен на прошлом съезде РСПП. Шохин считает, что на фоне «съеживания» инвестпрограмм можно приблизить федеральный инвестиционный налоговый вычет к изначальной задумке, сделав его заявительным без серьезных ограничений в части размеров вычета и секторов. Также предлагается распространить вычет на инвестиции в устойчивое развитие.