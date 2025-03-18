Шохин заявил о необходимости донастройки инвестиционного налогового вычета
Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики требуется трансформация из концептуального документа в «дорожную карту», которая определяет контуры фискальной системы на ближайшие три года, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на XXXIV Съезде объединения в Москве.
В частности, он заявил, что требуется донастройка федерального инвестиционного налогового вычета, который был предложен на прошлом съезде РСПП. Шохин считает, что на фоне «съеживания» инвестпрограмм можно приблизить федеральный инвестиционный налоговый вычет к изначальной задумке, сделав его заявительным без серьезных ограничений в части размеров вычета и секторов. Также предлагается распространить вычет на инвестиции в устойчивое развитие.
В феврале «Ведомости» писали, что РСПП подготовил пакет предложений в фискальной сфере, одной из инициатив которого стало введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15–22%). Союз предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора – показателя, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду.