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Шохин заявил о необходимости донастройки инвестиционного налогового вычета

Ведомости

Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики требуется трансформация из концептуального документа в «дорожную карту», которая определяет контуры фискальной системы на ближайшие три года, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на XXXIV Съезде объединения в Москве.

В частности, он заявил, что требуется донастройка федерального инвестиционного налогового вычета, который был предложен на прошлом съезде РСПП. Шохин считает, что на фоне «съеживания» инвестпрограмм можно приблизить федеральный инвестиционный налоговый вычет к изначальной задумке, сделав его заявительным без серьезных ограничений в части размеров вычета и секторов. Также предлагается распространить вычет на инвестиции в устойчивое развитие.

В феврале «Ведомости» писали, что РСПП подготовил пакет предложений в фискальной сфере, одной из инициатив которого стало введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15–22%). Союз предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора – показателя, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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