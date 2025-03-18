Акции BYD выросли на 5% после презентации ультрабыстрой зарядки для электрокаров
Котировки акций китайского производителя автомобилей BYD выросли на 5% после анонса 17 марта ультрабыстрой зарядки для электромобилей. Стоимость акций достигла рекордной отметки в 408,8 гонконгских долларов.
Зарядка Super e-Platform позволит заряжать электрокары почти так же быстро, как заправляют обыкновенные автомобили с бензиновым двигателем, говорится в записи предпродажной конференции. Новая система позволит обеспечить заряда на 400 км за пять минут, заявляет президент компании BYD Ван Чуаньфу.
Акции зарубежного конкурента BYD Tesla продолжают падать. С момента пика в конце 2024 г., они упали на 40%. Особенно виден спад после публикаций данных о снижении продаж в Европе в январе почти вдвое.