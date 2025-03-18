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Акции BYD выросли на 5% после презентации ультрабыстрой зарядки для электрокаров

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Котировки акций китайского производителя автомобилей BYD выросли на 5% после анонса 17 марта ультрабыстрой зарядки для электромобилей. Стоимость акций достигла рекордной отметки в 408,8 гонконгских долларов.

Зарядка Super e-Platform позволит заряжать электрокары почти так же быстро, как заправляют обыкновенные автомобили с бензиновым двигателем, говорится в записи предпродажной конференции. Новая система позволит обеспечить заряда на 400 км за пять минут, заявляет президент компании BYD Ван Чуаньфу. 

Акции зарубежного конкурента BYD Tesla продолжают падать. С момента пика в конце 2024 г., они упали на 40%. Особенно виден спад после публикаций данных о снижении продаж в Европе в январе почти вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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