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Стоимость жилья и аренды в США продолжила расти в январе

Ведомости

В январе 2025 г. рынок недвижимости США продемонстрировал более значительный рост цен, чем прогнозировалось ранее. Согласно данным индекса S&P CoreLogic Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье увеличился на 4,1% в годовом исчислении, а индекс по 20 крупнейшим мегаполисам страны вырос на 4,7%, превысив декабрьский показатель в 4,5% и ожидания аналитиков. 

Сезонно скорректированные данные показывают, что национальный индекс повысился на 0,6%, а индекс по 20 городам – на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост цен на жилье происходит на фоне высоких ипотечных ставок, что указывает на продолжающийся дисбаланс между спросом и предложением на рынке недвижимости, подчеркивается в отчете.

Среди 20 крупнейших городов наибольший годовой прирост цен зафиксирован в Нью-Йорке (7,7%), Чикаго (7,5%) и Бостоне (6,6%). В то же время Тампа отметилась снижением цен на 1,5%.

Экономисты прогнозируют замедление роста цен на жилье в ближайшие месяцы. По данным Barron's, увеличение числа предложений на рынке способствует снижению давления на цены. По данным Национальной ассоциации риэлторов, в феврале 2025 г. количество выставленных на продажу домов достигло максимума с 2020 г. Ожидается, что в 2025 г. рост цен на жилье составит около 1%, при этом в некоторых регионах, таких как Средний Запад и определенные районы Калифорнии, цены могут продолжить расти, тогда как в Техасе и Флориде и вовсе возможны снижения.

Финансовые рынки внимательно следят за динамикой цен на жилье, поскольку это оказывает влияние на общую экономическую ситуацию и инфляционные ожидания. Недавнее снижение средней ставки по 30-летней ипотеке до 6,67% может стимулировать активность покупателей, что, в свою очередь, может повлиять на дальнейшее движение цен на рынке недвижимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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