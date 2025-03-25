Стоимость жилья и аренды в США продолжила расти в январе

Экономисты прогнозируют замедление роста цен на жилье в ближайшие месяцы. По данным Barron's, увеличение числа предложений на рынке способствует снижению давления на цены. По данным Национальной ассоциации риэлторов, в феврале 2025 г. количество выставленных на продажу домов достигло максимума с 2020 г. Ожидается, что в 2025 г. рост цен на жилье составит около 1%, при этом в некоторых регионах, таких как Средний Запад и определенные районы Калифорнии, цены могут продолжить расти, тогда как в Техасе и Флориде и вовсе возможны снижения.