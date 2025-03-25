Стоимость жилья и аренды в США продолжила расти в январе
В январе 2025 г. рынок недвижимости США продемонстрировал более значительный рост цен, чем прогнозировалось ранее. Согласно данным индекса S&P CoreLogic Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье увеличился на 4,1% в годовом исчислении, а индекс по 20 крупнейшим мегаполисам страны вырос на 4,7%, превысив декабрьский показатель в 4,5% и ожидания аналитиков.
Сезонно скорректированные данные показывают, что национальный индекс повысился на 0,6%, а индекс по 20 городам – на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост цен на жилье происходит на фоне высоких ипотечных ставок, что указывает на продолжающийся дисбаланс между спросом и предложением на рынке недвижимости, подчеркивается в отчете.
Среди 20 крупнейших городов наибольший годовой прирост цен зафиксирован в Нью-Йорке (7,7%), Чикаго (7,5%) и Бостоне (6,6%). В то же время Тампа отметилась снижением цен на 1,5%.
Экономисты прогнозируют замедление роста цен на жилье в ближайшие месяцы. По данным Barron's, увеличение числа предложений на рынке способствует снижению давления на цены. По данным Национальной ассоциации риэлторов, в феврале 2025 г. количество выставленных на продажу домов достигло максимума с 2020 г. Ожидается, что в 2025 г. рост цен на жилье составит около 1%, при этом в некоторых регионах, таких как Средний Запад и определенные районы Калифорнии, цены могут продолжить расти, тогда как в Техасе и Флориде и вовсе возможны снижения.
Финансовые рынки внимательно следят за динамикой цен на жилье, поскольку это оказывает влияние на общую экономическую ситуацию и инфляционные ожидания. Недавнее снижение средней ставки по 30-летней ипотеке до 6,67% может стимулировать активность покупателей, что, в свою очередь, может повлиять на дальнейшее движение цен на рынке недвижимости.