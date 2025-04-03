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Мосбиржа запускает фьючерс на европейский индекс TTF

Ведомости

Московская биржа планирует запустить 8 апреля фьючерсный контракт на природный газ, ориентированный на европейский рынок. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Базой для инструмента станет индекс голландской торговой площадки TTF. В настоящее время на срочном рынке Мосбиржи также представлены расчетные фьючерсы и мини-фьючерсы на природный газ, привязанные к американскому Henry Hub.

В 2024 г. общий объем сделок с фьючерсами на природный газ на Мосбирже превысил 14 трлн руб. Количество клиентов, которые заключали сделки на площадке, составило свыше 125 000.

Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности за прошлый год выросла на 30% до 79,2 млрд руб. Операционные доходы возросли на 38,6%, составив 145,093 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 20,5% до 62,98 млрд руб. Процентные доходы поднялись на 57% до 81,92 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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