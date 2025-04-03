Мосбиржа запускает фьючерс на европейский индекс TTF
Московская биржа планирует запустить 8 апреля фьючерсный контракт на природный газ, ориентированный на европейский рынок. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Базой для инструмента станет индекс голландской торговой площадки TTF. В настоящее время на срочном рынке Мосбиржи также представлены расчетные фьючерсы и мини-фьючерсы на природный газ, привязанные к американскому Henry Hub.
В 2024 г. общий объем сделок с фьючерсами на природный газ на Мосбирже превысил 14 трлн руб. Количество клиентов, которые заключали сделки на площадке, составило свыше 125 000.
Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности за прошлый год выросла на 30% до 79,2 млрд руб. Операционные доходы возросли на 38,6%, составив 145,093 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 20,5% до 62,98 млрд руб. Процентные доходы поднялись на 57% до 81,92 млрд руб.