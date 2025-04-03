Мосбиржа запускает фьючерс на европейский индекс TTF

Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности за прошлый год выросла на 30% до 79,2 млрд руб. Операционные доходы возросли на 38,6%, составив 145,093 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 20,5% до 62,98 млрд руб. Процентные доходы поднялись на 57% до 81,92 млрд руб.