Мосбиржа запустит премиальные опционы на акции «СПБ биржи» и «Газпром нефти»

3 апреля стало известно, что Мосбиржа планирует запустить 8 апреля фьючерсный контракт на природный газ, ориентированный на европейский рынок. Базой для инструмента станет индекс голландской торговой площадки TTF. В настоящее время на срочном рынке Мосбиржи также представлены расчетные фьючерсы и мини-фьючерсы на природный газ, привязанные к американскому Henry Hub.