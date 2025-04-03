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Мосбиржа запустит премиальные опционы на акции «СПБ биржи» и «Газпром нефти»

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Перечень производных инструментов на срочном рынке Мосбиржи с 10 апреля будет дополнен премиальными опционами на обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть» и ПАО «СПБ биржа», сообщается на сайте площадки.

Инвесторам будут предложены опционы с недельными и месячными сроками исполнения, говорится в сообщении. Исполнение контрактов будет проходить каждую среду на основе цены базового актива, определяемой по результатам аукциона закрытия на фондовом рынке Мосбиржи. 

Премиальный опцион предполагает единовременную уплату премии покупателем, без ежедневного начисления и списания вариационной маржи. Его расчетный характер и небольшой объем контрактов делают их доступными для широкого круга инвесторов, что позволяет реализовывать разнообразные торговые стратегии и хеджировать портфели ценных бумаг.

3 апреля стало известно, что Мосбиржа планирует запустить 8 апреля фьючерсный контракт на природный газ, ориентированный на европейский рынок. Базой для инструмента станет индекс голландской торговой площадки TTF. В настоящее время на срочном рынке Мосбиржи также представлены расчетные фьючерсы и мини-фьючерсы на природный газ, привязанные к американскому Henry Hub.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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