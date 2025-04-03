Мосбиржа запустит премиальные опционы на акции «СПБ биржи» и «Газпром нефти»
Перечень производных инструментов на срочном рынке Мосбиржи с 10 апреля будет дополнен премиальными опционами на обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть» и ПАО «СПБ биржа», сообщается на сайте площадки.
Инвесторам будут предложены опционы с недельными и месячными сроками исполнения, говорится в сообщении. Исполнение контрактов будет проходить каждую среду на основе цены базового актива, определяемой по результатам аукциона закрытия на фондовом рынке Мосбиржи.
Премиальный опцион предполагает единовременную уплату премии покупателем, без ежедневного начисления и списания вариационной маржи. Его расчетный характер и небольшой объем контрактов делают их доступными для широкого круга инвесторов, что позволяет реализовывать разнообразные торговые стратегии и хеджировать портфели ценных бумаг.
3 апреля стало известно, что Мосбиржа планирует запустить 8 апреля фьючерсный контракт на природный газ, ориентированный на европейский рынок. Базой для инструмента станет индекс голландской торговой площадки TTF. В настоящее время на срочном рынке Мосбиржи также представлены расчетные фьючерсы и мини-фьючерсы на природный газ, привязанные к американскому Henry Hub.