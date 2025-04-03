Индекс Bloomberg Dollar Spot переживает крупнейшее падение за 19 лет

Но рынок больше беспокоит замедление экономики, чем ускорение инфляции. В случае спада ФРС может снова снизить процентную ставку, что создаст дополнительное давление на доллар. Это ставит под вопрос его статус надежного актива в кризисные периоды. Тем не менее, краткосрочное укрепление американской валюты в ближайшие недели не исключено.