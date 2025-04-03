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Индекс Bloomberg Dollar Spot переживает крупнейшее падение за 19 лет

Ведомости

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index обвалился на 2,1% – это рекордное дневное снижение с момента его запуска в 2005 г., сообщает агентство.

Впервые с сентября инвесторы занимают медвежьи (играют на понижение) позиции по доллару, который дешевеет ко всем валютам стран G10. Евро, например, подскочил на 2,7%, показав крупнейший внутридневной рост за последнее десятилетие. В Citigroup Inc. прогнозируют его рост до $1,15. Слабость доллара связана с неожиданно жесткими торговыми тарифами президента США Дональда Трампа.

Но рынок больше беспокоит замедление экономики, чем ускорение инфляции. В случае спада ФРС может снова снизить процентную ставку, что создаст дополнительное давление на доллар. Это ставит под вопрос его статус надежного актива в кризисные периоды. Тем не менее, краткосрочное укрепление американской валюты в ближайшие недели не исключено.

10 марта Центробанк сообщил, что за февраль рубль укрепился к доллару США на 10,5%. Основным драйвером роста выступили ожидания снижения политической напряженности. Увеличение объемов чистых продаж валюты со стороны экспортеров составило 25% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $12,4 млрд, тогда как по отношению к основным мировым валютам ослабление доллара было незначительным.

В частности, индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7%, а спреды на обмен наличной валюты сузились после расширения в начале 2025 г. Как свидетельствовал график, в конце февраля официальный курс доллара колебался на уровне июля 2024 г. В первой декаде февраля россияне продали иностранной валюты на 12,5 млрд руб., во второй половине, наоборот, – закупили на 19 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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