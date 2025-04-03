Индекс Bloomberg Dollar Spot переживает крупнейшее падение за 19 лет
Индекс Bloomberg Dollar Spot Index обвалился на 2,1% – это рекордное дневное снижение с момента его запуска в 2005 г., сообщает агентство.
Впервые с сентября инвесторы занимают медвежьи (играют на понижение) позиции по доллару, который дешевеет ко всем валютам стран G10. Евро, например, подскочил на 2,7%, показав крупнейший внутридневной рост за последнее десятилетие. В Citigroup Inc. прогнозируют его рост до $1,15. Слабость доллара связана с неожиданно жесткими торговыми тарифами президента США Дональда Трампа.
Но рынок больше беспокоит замедление экономики, чем ускорение инфляции. В случае спада ФРС может снова снизить процентную ставку, что создаст дополнительное давление на доллар. Это ставит под вопрос его статус надежного актива в кризисные периоды. Тем не менее, краткосрочное укрепление американской валюты в ближайшие недели не исключено.
10 марта Центробанк сообщил, что за февраль рубль укрепился к доллару США на 10,5%. Основным драйвером роста выступили ожидания снижения политической напряженности. Увеличение объемов чистых продаж валюты со стороны экспортеров составило 25% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $12,4 млрд, тогда как по отношению к основным мировым валютам ослабление доллара было незначительным.
В частности, индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7%, а спреды на обмен наличной валюты сузились после расширения в начале 2025 г. Как свидетельствовал график, в конце февраля официальный курс доллара колебался на уровне июля 2024 г. В первой декаде февраля россияне продали иностранной валюты на 12,5 млрд руб., во второй половине, наоборот, – закупили на 19 млрд руб.