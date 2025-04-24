В App Store появилось приложение «Т-Инвестиций»
«Т-Инвестиции» опубликовали в App Store свое новое мобильное приложение под названием «Шах и Мат». Старые версии продолжают работать, но без дополнительных функций, сообщается в Telegram-канале компании.
В приложении можно редактировать заявки, совершать быстрые сделки прямо из портфеля, смотреть сториз в социальной сети для инвесторов «Пульс». Для пользователей появились страницы о налогах и полисах страхования жизни. Среди новых инструментов инвестирования – смарт-активы. Разработчики отмечают, что у клиентов остается круглосуточная поддержка и каталог ценных бумаг.
«Т-Инвестиции» предупредили, что приложение может быть в ближайшее время удалено из AppStore.
20 апреля в App Store стало недоступно официальное приложение Т-банка Freelance Case, опубликованное двумя днями ранее (18 апреля).