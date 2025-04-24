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В App Store появилось приложение «Т-Инвестиций»

Ведомости

«Т-Инвестиции» опубликовали в App Store свое новое мобильное приложение под названием «Шах и Мат». Старые версии продолжают работать, но без дополнительных функций, сообщается в Telegram-канале компании.

В приложении можно редактировать заявки, совершать быстрые сделки прямо из портфеля, смотреть сториз в социальной сети для инвесторов «Пульс». Для пользователей появились страницы о налогах и полисах страхования жизни. Среди новых инструментов инвестирования – смарт-активы. Разработчики отмечают, что у клиентов остается круглосуточная поддержка и каталог ценных бумаг.

«Т-Инвестиции» предупредили, что приложение может быть в ближайшее время удалено из AppStore.

20 апреля в App Store стало недоступно официальное приложение Т-банка Freelance Case, опубликованное двумя днями ранее (18 апреля).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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