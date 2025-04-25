Годовое собрание акционеров Мосбиржи пройдет 23 июня
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 29 мая. Мероприятие пройдет в очном формате с возможностью голосования заочно. Последний день приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки – 20 июня.
На собрании планируется утвердить годовой отчет, распределить прибыль за 2024 г., включая выплату дивидендов, избрать новый состав Наблюдательного совета и рассмотреть другие вопросы.
4 апреля Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 26,11 руб. на одну акцию. На эти цели предлагается направить 59,4 млрд руб., что соответствует 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за прошлый год.
«Акционерами Московской биржи являются более 550 000 физических и около 1200 юридических лиц», – поясняется в сообщении.
Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), сейчас составляет 64%.