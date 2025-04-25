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Годовое собрание акционеров Мосбиржи пройдет 23 июня

Ведомости

Годовое общее собрание акционеров Мосбиржи пройдет 23 июня. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 29 мая. Мероприятие пройдет в очном формате с возможностью голосования заочно. Последний день приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки – 20 июня.

На собрании планируется утвердить годовой отчет, распределить прибыль за 2024 г., включая выплату дивидендов, избрать новый состав Наблюдательного совета и рассмотреть другие вопросы.

4 апреля Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 26,11 руб. на одну акцию. На эти цели предлагается направить 59,4 млрд руб., что соответствует 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за прошлый год.

«Акционерами Московской биржи являются более 550 000 физических и около 1200 юридических лиц», – поясняется в сообщении.

Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), сейчас составляет 64%.

С 25 апреля Мосбиржа добавила новые акции на торги в дополнительные сессии. Теперь в утреннее и вечернее время инвесторы смогут заключать сделки с бумагами еще 10 российских компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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