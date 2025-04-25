Годовое собрание акционеров Мосбиржи пройдет 23 июня

4 апреля Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 26,11 руб. на одну акцию. На эти цели предлагается направить 59,4 млрд руб., что соответствует 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за прошлый год.