СД «Роснефти» рекомендовал дивиденды в размере 14,68 рубля на акцию за 2024 год
Совет директоров компании «Роснефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 14,68 руб. на одну акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Список акционеров, имеющих право на участие в голосовании по утверждению годовых итогов и распределению прибыли, будет сформирован на 5 июня 2025 г. Само заочное годовое собрание акционеров, в рамках которого будет принято окончательное решение по дивидендам, назначено на 30 июня.
В марте стало известно, что выручка «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2024 г. на 11% к показателю предыдущего года и достигла 10,1 трлн руб. При этом объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет России в 2024 г. превысил 6,1 трлн руб.