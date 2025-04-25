СД «Роснефти» рекомендовал дивиденды в размере 14,68 рубля на акцию за 2024 год

В марте стало известно, что выручка «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2024 г. на 11% к показателю предыдущего года и достигла 10,1 трлн руб. При этом объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет России в 2024 г. превысил 6,1 трлн руб.