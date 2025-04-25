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СД «Роснефти» рекомендовал дивиденды в размере 14,68 рубля на акцию за 2024 год

Ведомости

Совет директоров компании «Роснефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 14,68 руб. на одну акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Список акционеров, имеющих право на участие в голосовании по утверждению годовых итогов и распределению прибыли, будет сформирован на 5 июня 2025 г. Само заочное годовое собрание акционеров, в рамках которого будет принято окончательное решение по дивидендам, назначено на 30 июня.

В марте стало известно, что выручка «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2024 г. на 11% к показателю предыдущего года и достигла 10,1 трлн руб. При этом объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет России в 2024 г. превысил 6,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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