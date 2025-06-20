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Силуанов: продажа пакетов акций госкомпаний выгодна государству

Ведомости

Государство не потеряет контроль над госкомпаниями при продаже пакетов акций, важно появление «частной жилки» в таких компаниях. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов».

Сейчас приватизация выгодна всем, в том числе государственным компаниям, указал министр. 

«Все думают, что мы и деньги заберем, и, если придут частные инвесторы, что-то изменится с соответствующей отраслью, компанией, что мы потеряем контроль. Ничего подобного. У нас масса компаний, которые действительно важны, имеют стратегическое значение, где-то контролирующее значение в отрасли», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

В продаже пакета акций госкомпаний нет «ничего страшного», а у государства «останется 50 плюс», и контроль будет обеспечен, пояснил министр. По его словам, «частная жилка» даст соответствующий стимул заниматься капитализацией компании, «потому что где есть частные акционеры – это дивиденды, это рост акций, это больше финансовых результатов». Государство в этом заинтересовано, отметил Силуанов.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия собирается активизировать процесс выхода на IPO компаний с государственным участием. Особое внимание уделяется работе с ценными бумагами дочерних и зависимых структур таких компаний. Кроме того, ведется проработка мер для стимулирования выхода на фондовый рынок технологических предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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