Силуанов: продажа пакетов акций госкомпаний выгодна государству
Государство не потеряет контроль над госкомпаниями при продаже пакетов акций, важно появление «частной жилки» в таких компаниях. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Фондовый рынок на пути к росту: IPO госкомпаний и привлечение иностранных инвесторов».
Сейчас приватизация выгодна всем, в том числе государственным компаниям, указал министр.
«Все думают, что мы и деньги заберем, и, если придут частные инвесторы, что-то изменится с соответствующей отраслью, компанией, что мы потеряем контроль. Ничего подобного. У нас масса компаний, которые действительно важны, имеют стратегическое значение, где-то контролирующее значение в отрасли», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).
В продаже пакета акций госкомпаний нет «ничего страшного», а у государства «останется 50 плюс», и контроль будет обеспечен, пояснил министр. По его словам, «частная жилка» даст соответствующий стимул заниматься капитализацией компании, «потому что где есть частные акционеры – это дивиденды, это рост акций, это больше финансовых результатов». Государство в этом заинтересовано, отметил Силуанов.
В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия собирается активизировать процесс выхода на IPO компаний с государственным участием. Особое внимание уделяется работе с ценными бумагами дочерних и зависимых структур таких компаний. Кроме того, ведется проработка мер для стимулирования выхода на фондовый рынок технологических предприятий.