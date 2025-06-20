Силуанов: продажа пакетов акций госкомпаний выгодна государству

В продаже пакета акций госкомпаний нет «ничего страшного», а у государства «останется 50 плюс», и контроль будет обеспечен, пояснил министр. По его словам, «частная жилка» даст соответствующий стимул заниматься капитализацией компании, «потому что где есть частные акционеры – это дивиденды, это рост акций, это больше финансовых результатов». Государство в этом заинтересовано, отметил Силуанов.