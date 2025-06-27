Акционеры «Норникеля» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Вместе с тем, скорректированный денежный поток «Норникеля» по итогам 2024 г. составил $335 млн (на 75% меньше), а показатель первого полугодия был отрицательным на уровне $159 млн. «Норникель» переломил ситуацию роста оборотного капитала во втором полугодии прошлого года. Тогда чистый оборотный капитал за год снизился на 3% (до $3 млрд), благодаря снижению запасов незавершенного производства и материалов, а также ослаблению рубля.