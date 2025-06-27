Акционеры «Норникеля» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционеры «Норильского никеля» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Президент компании Владимир Потанин прежде отмечал, что распределение дивидендов за счет заемных средств при отсутствии устойчивого положительного потока нецелесообразно.
Вместе с тем, скорректированный денежный поток «Норникеля» по итогам 2024 г. составил $335 млн (на 75% меньше), а показатель первого полугодия был отрицательным на уровне $159 млн. «Норникель» переломил ситуацию роста оборотного капитала во втором полугодии прошлого года. Тогда чистый оборотный капитал за год снизился на 3% (до $3 млрд), благодаря снижению запасов незавершенного производства и материалов, а также ослаблению рубля.
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2024 г. упала на 37% по сравнению с предыдущим годом, составив $1,8 млрд. Показатель EBITDA снизился на 25% до $5,2 млрд. Чистая прибыль в рублях составила 169 млрд.