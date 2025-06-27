Индекс Мосбиржи с 28 июня будут рассчитывать во время торгов в выходные дни
С 28 июня Московская биржа запускает расчет индекса МосБиржи (IMOEX2) в выходные дни – по субботам и воскресеньям в рамках дополнительной сессии. Показатель будет отражать динамику рынка с 10:00 до 19:00 мск.
Таким образом, индекс Мосбиржи охватит все действующие сессии: утреннюю, основную, вечернюю и выходную. В будние дни он рассчитывается с 07:00 до 23:50 мск, а в основной сессии индекс публикуется под тикером IMOEX с 09:50 до 18:50 мск. В остальное время, включая выходные, используется тикер IMOEX2. Методики расчета обоих индексов идентичны. Официальным значением закрытия остается значение IMOEX на 18:50.
Дополнительные торги проходят по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 мск и являются частью торгов следующего рабочего дня.
Индекс Мосбиржи – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индикатор, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших эмитентов России из ключевых отраслей экономики.
Также 27 июня Мосбиржа анонсировала запуск нового климатического индикатора – индекса климатической устойчивости ICLIMATE, отражающего ESG-профиль нефинансовых компаний.