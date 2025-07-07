Акции «Яндекса» перешли в прямое владение участников ЗПИФ «Консорциум.Первый»

Основными акционерами компании считаются команда менеджеров с долей 16,3%, структура Александра Чачава, владеющая 16,03% капитала, а также «Каталитик пипл» (9,89%). По данным «Яндекса», ЗПИФ «Аргонавт» передал свой миноритарный пакет двум другим закрытым паевым инвестиционным фондам (теперь они оба владеют менее чем по 5% акций компании).