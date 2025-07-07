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Акции «Яндекса» перешли в прямое владение участников ЗПИФ «Консорциум.Первый»

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Процесс передачи акций «Яндекса» напрямую участникам закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Консорциум.Первый» завершен, сообщили в компании. При этом, указано в публикации, реструктуризация не повлияет на стратегию «Яндекса» за счет сохранившейся команды менеджеров.

66,58% акционерного капитала компании теперь принадлежит основным акционерам, 3,62% – администраторам программы мотивации, а 29,8% находится в свободном обращении. Контрольным пакетом акций не обладает ни один акционер, напомнили в «Яндексе».

Основными акционерами компании считаются команда менеджеров с долей 16,3%, структура Александра Чачава, владеющая 16,03% капитала, а также «Каталитик пипл» (9,89%). По данным «Яндекса», ЗПИФ «Аргонавт» передал свой миноритарный пакет двум другим закрытым паевым инвестиционным фондам (теперь они оба владеют менее чем по 5% акций компании).

В мае 2024 г. ЗПИФ «Консорциум. Первый» стал основным владельцем «Яндекса» в рамках разделения бизнеса на российскую и международную части. В мае 2025 г. ЗПИФ объявил о начале процесса по передаче акций компании пайщикам.

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