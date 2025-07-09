Ассоциация инвесторов сообщила о случаях ареста акций ЮГК у миноритариев

ВТБ подтвердил «Ведомостям», что осуществил перевод ценных бумаг ПАО «ЮГК» на отдельный раздел счета депо «в соответствии с поступившими документами о принятии обеспечительных мер на основании судебного решения». Там подчеркнули, что эти действия соответствуют законодательству. «В случае поступления в банк новых или обновленных документов, предусматривающих изменение ранее установленных ограничений, ценные бумаги клиентов будут автоматически возвращены на торговый раздел счета», – сообщили в пресс-службе ВТБ.