Ассоциация инвесторов сообщила о случаях ареста акций ЮГК у миноритариев
Акции, по мнению Херсонцева, арестованы депозитарием на основании исполнительного листа, который выдал суд по делу об изъятии акций ЮГК у мажоритарных акционеров.
Исполнительных листов было выдано по количеству российских депозитариев – более 300. Мера рассматривается как временная до окончания судебного процесса по национализации активов ЮГК, пишет Forbes.
ВТБ подтвердил «Ведомостям», что осуществил перевод ценных бумаг ПАО «ЮГК» на отдельный раздел счета депо «в соответствии с поступившими документами о принятии обеспечительных мер на основании судебного решения». Там подчеркнули, что эти действия соответствуют законодательству. «В случае поступления в банк новых или обновленных документов, предусматривающих изменение ранее установленных ограничений, ценные бумаги клиентов будут автоматически возвращены на торговый раздел счета», – сообщили в пресс-службе ВТБ.
4 июля Московская биржа и СПБ биржа приостановили торги акциями ЮГК во всех режимах торгов. Зампред Банка России Филипп Габуния на финконгрессе объяснил, что в связи с ситуацией, из-за которой возникла очень высокая волатильность в акциях, а также потенциальными потерями инвесторов, Центробанк принял решение временно приостановить торги, «дабы дать рынку успокоиться».
Генпрокуратура 3 июля обратилась в суд с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. По данным «Ведомостей», причиной иска стал конфликт интересов: Струков совмещал должность депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.