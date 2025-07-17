Инвестиции Китая в «Один пояс – один путь» за полгода превысили $124 млрд
Китайские компании за шесть месяцев 2025 г. заключили инвестиционные контракты со странами – участницами инициативы «Один пояс – один путь» на рекордную сумму $124 млрд, что больше, чем за весь 2024 г. ($122 млрд). Об этом говорится в совместном исследовании австралийского Университета Гриффита и Пекинского центра зеленого финансирования и развития.
Согласно докладу, объем строительных контрактов составил $66,2 млрд, а инвестиционных соглашений – $57,1 млрд. Лидером по привлечению инвестиций стал энергетический сектор ($44 млрд), половина средств пришлась на нефть и газ. Крупнейшим проектом стало строительство газоперерабатывающего комплекса в Нигерии на сумму $20 млрд.
Инвестиции в горнодобывающую отрасль достигли рекордных $24,9 млрд, в основном в сфере добычи алюминия и меди в Центральной Азии. На сектор технологий и производства пришлось $23,2 млрд, в том числе в проекты по выпуску аккумуляторов для электромобилей, солнечных панелей и «зеленого» водорода.
Авторы доклада отмечают активизацию частного сектора: компании East Hope Group, Xinfa Group и Longi Green Energy реализовали масштабные проекты, что свидетельствует о растущем вкладе частных инвесторов в развитие «Одного пояса – одного пути».
Ключевыми регионами для китайских инвестиций стали Африка ($30,5 млрд, почти в 5 раз больше, чем годом ранее) и Центральная Азия ($25 млрд, включая крупные объекты в Казахстане).
С момента запуска инициативы в 2013 г. совокупный объем китайских проектов в рамках ОПОП превысил $1,3 трлн.
В марте сообщалось, что Пекин может пересмотреть свою политику по Арктике на фоне возобновления контактов Москвы и Вашингтона. В 2018 г. Пекин представил план «Полярного шелкового пути» в качестве дополнения к своей масштабной инфраструктурной программе «Один пояс – один путь», который предусматривал более широкий доступ к богатым природным ресурсам Арктики.