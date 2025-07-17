Инвестиции Китая в «Один пояс – один путь» за полгода превысили $124 млрд

Китайские компании за шесть месяцев 2025 г. заключили инвестиционные контракты со странами – участницами инициативы «Один пояс – один путь» на рекордную сумму $124 млрд, что больше, чем за весь 2024 г. ($122 млрд). Об этом говорится в совместном исследовании австралийского Университета Гриффита и Пекинского центра зеленого финансирования и развития.