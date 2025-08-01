«Новатэк» собрала книгу заявок на новые квазидолларовые облигации
Газодобывающая компания «Новатэк» 31 июля собрала книгу заявок на выпуск облигаций на $750 млн с расчетами в рублях, рассказал «Ведомостям» член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков. Расчеты по сделке запланированы на 5 августа на Московской бирже.
Ценные бумаги будут погашены 11 января 2030 г. По ним предусмотрены ежемесячные выплаты фиксированного купона на уровне 7% годовых. Агентом по размещению выступает инвесткомпания «Табула раса».
В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов преимущественно из числа клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний, сообщил Шулаков. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с $200 млн до $750 млн и трижды снизить купонную ставку относительно изначально ориентира – совокупно на 40 б. п., заметил он.
С учетом этой сделки «Новатэк» станет крупнейшим эмитентом рыночных выпусков в долларах на локальном рынке, говорит Шулаков. На вторичном рынке после нового размещения будет обращаться уже четыре выпуска компании суммарным объемом $2,35 млрд.