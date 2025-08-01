«Новатэк» собрала книгу заявок на новые квазидолларовые облигации

В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов преимущественно из числа клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний, сообщил Шулаков. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения с $200 млн до $750 млн и трижды снизить купонную ставку относительно изначально ориентира – совокупно на 40 б. п., заметил он.