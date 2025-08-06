Акции Disney упали на фоне снижения выручки подразделения платного ТВ

По словам Степанова, к этому также добавляется вероятное замедление экономики, которое подтверждается отчетами по рынку труда, – при сокращении реальных доходов населения Disney может наблюдать резкий отток подписчиков, ведь развлечения не являются первой необходимостью для человека. В связи с этим Disney остается дорогой по мультипликаторам относительно аналогов. У «Финама» целевая цена по акциям $97,61 (на 14,72% ниже текущих цен).