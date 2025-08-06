Акции Disney упали на фоне снижения выручки подразделения платного ТВ
Акции Walt Disney упали в начале торгов в среду, 6 августа, на фоне публикации фискального отчета о результатах работы за III квартал, пишет Bloomberg. На основных торгах в Нью-Йорке акции подешевели на 3,26% до $114,46 за штуку.
Согласно отчетности, выручка Disney за III квартал, закончившийся 28 июня, выросла на 2,1% до $23,7 млрд, что соответствует прогнозам аналитиков. Но прибыль без учета некоторых статей выросла до $1,61 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков в $1,46.
Выручка традиционных телесетей Disney, включая ABC и National Geographic, за квартал упала на 15% до $2,27 млрд. Операционная прибыль снизилась на 28% до $697 млн из-за сокращения числа зрителей и снижения расценок на рекламу. А подразделение, в состав которого входит киностудия, принесло убыток в размере $21 млн, в том числе из-за неудачных прокатов фильма Pixar «Элио и Громовержцы» от Marvel Studios.
6 августа Disney объявила о крупной сделке с Национальной футбольной лигой (NFL). В рамках соглашения Disney приобретет NFL Network и другие медиаактивы лиги, а NFL получит 10% ESPN, запуск которой запланирован на 21 августа. После закрытия сделки, которое ожидается в 2026 г., Disney будет владеть 72% акций ESPN, а бизнес-партнер компании Hearst Communications Inc.
По словам Айгера, запуск приложения ESPN и сделка с NFL, а также предстоящая интеграция Hulu в Disney+ создадут «по-настоящему уникальное предложение в сфере потокового вещания».
В компании прогнозируют скорректированную прибыль на акцию в размере $5,85 по итогам года, что на 10 центов выше предыдущих оценок. «Мы строим амбициозные планы по всем нашим направлениям, но работа еще не закончена, и мы с нетерпением ждем будущего Disney», – приводятся в пресс-релизе компании слова генерального директора Disney Боба Айгера.
В июне 2025 г. на фоне масштабного спада в индустрии развлечений компания Disney уволила несколько сотен сотрудников в своих кино- и телебизнесах, писал Bloomberg.
В «Финаме» на акции Disney сейчас смотрят «негативно». Основной фокус инвесторов – стриминговый сервис, которому нужно набирать новых подписчиков, но с этим возникают проблемы в условиях посредственного контента, который выпускает студия, говорит аналитик брокера Никита Степанов.
По словам Степанова, к этому также добавляется вероятное замедление экономики, которое подтверждается отчетами по рынку труда, – при сокращении реальных доходов населения Disney может наблюдать резкий отток подписчиков, ведь развлечения не являются первой необходимостью для человека. В связи с этим Disney остается дорогой по мультипликаторам относительно аналогов. У «Финама» целевая цена по акциям $97,61 (на 14,72% ниже текущих цен).