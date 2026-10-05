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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций уверенно растет

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 5 октября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,43% и составил 2 309,86. Индекс РТС вырос на 1,43% и составил 871,61.

Индекс пытается закрепиться выше стодневной скользящей средней, последние три раза в сентябре ему это не удалось.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 37,01 млрд руб.

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