Российский рынок акций уверенно растет
По состоянию на 12:00 мск 5 октября индекс МосБиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,43% и составил 2 309,86. Индекс РТС вырос на 1,43% и составил 871,61.
Индекс пытается закрепиться выше стодневной скользящей средней, последние три раза в сентябре ему это не удалось.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Группа «Позитив» – 1072,40 руб. (+3,14%)
ВИ.ру – 75,19 руб. (+2,82)
«Лукойл» – 5 580 руб. (+2,74%)
«ЭЛ5-Энерго» – 0,37 руб. (+2,65%)
«Юнайтед медикал груп» – 598,40 руб. (+2,62%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Банк «Санкт-Петербург» ао – 251,60 руб. (-7,58%)
МКБ – 8,36 руб. (-1,26%)
«Норникель» – 117,50 руб. (-1,13%)
«Инарктика» – 314,20 руб. (-0,32%)
«М.видео» – 42,15 руб. (-0,24%)
Общий объем торгов составил 37,01 млрд руб.