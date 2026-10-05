«ВИМ инвестиции» и «Яндекс пэй» запустили три новых фонда для частных инвесторов
Управляющая компания «ВИМ инвестиции» и платежный сервис «Яндекс пэй» запустили три новых совместных продукта: «Яндекс пэй. Фонд акций и облигаций», «Яндекс пэй. Фонд золото» и «Яндекс пэй. Фонд рублевых облигаций». Об этом «Ведомостям» сообщили представители компаний.
Минимальная сумма инвестиций в фонды составляет 100 руб. «Яндекс пэй. Фонд рублевых облигаций» вкладывает средства инвесторов в корпоративные облигации. Прогнозная доходность по нему составляет 18%.
«Яндекс пэй. Фонд золото» позволяет инвестировать в физические золотые слитки, которые находятся в банковском хранилище. Финансовый результат зависит от изменения стоимости драгоценного металла, а также от динамики валютного курса.
«Яндекс пэй. Фонд акций и облигаций» инвестирует в акции и облигации крупнейших российских компаний в соотношении 40% на 60% соответственно.
1 октября «Ведомости» писали, что порядка 100 млрд руб. в год в 2027–2029 гг. получит бюджетная система России от введения для закрытых и интервальных паевых инвестфондов (ПИФ) налога на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Правительство направило его в Госдуму вечером 30 сентября.