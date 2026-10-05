«ВИМ инвестиции» и «Яндекс пэй» запустили три новых фонда для частных инвесторов

1 октября «Ведомости» писали, что порядка 100 млрд руб. в год в 2027–2029 гг. получит бюджетная система России от введения для закрытых и интервальных паевых инвестфондов (ПИФ) налога на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Правительство направило его в Госдуму вечером 30 сентября.