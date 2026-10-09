Мосбиржа назвала самые популярные активы у частных инвесторов за сентябрь
Самыми популярными бумагами в сделках у частных инвесторов в сентябре стали акции «АПРИ», группы компаний «Базис», В2В-РТС, «Аренадата», Дом.РФ, «Глоракса», IVA Technologies, «Европлана», «Ламбумиз» и «МТС-банка». Об этом сообщает Московская биржа на своем сайте.
Объем инвестиций физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке в сентябре составил 237,1 млрд руб. В акции было вложено 6,8 млрд руб., в облигации – 210,6 млрд руб. Приток в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) составил – 19,7 млрд руб, что в 3,2 раза больше, чем за сентябрь 2025 г.
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами достигло 42,7 млн. За месяц их стало на 244 200 больше, ими открыто более 81,9 млн счетов. В сентябре сделки заключали почти 3 млн человек, из них более 337 800 – квалифицированные инвесторы. Доля физлиц в объеме торгов акциями в сентябре составила 66,5%, в объеме торгов облигациями – 10,5%, на срочном рынке – 45,2%.
В народный портфель частного инвестора вошли обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,4% и 6,9% соответственно), акции «Лукойла» (14,8%), «Газпрома» (12,3%), ВТБ (7,1%), «Т-технологий» (6,8%), «Яндекса» (5,8%), «Роснефти» (5,5%), «Новатэка» (5,5%). Кроме того, в список снова вернулся Х5 (4,9%).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам сентября составило 6,4 млн. Торговый оборот по ним в сентябре составил 301,7 млрд руб. В структуре оборота 47,8% – сделки с акциями, 25,3% – с облигациями и 26,9% – с паями ПИФов.
По итогам III квартала объем нетто-притока в фонды денежного рынка на Мосбирже составил 70,7 млрд руб., что в 17 раз больше результата за аналогичный период прошлого года. Совокупный показатель с начала года достиг 128,7 млрд руб. По итогам июля – сентября инвесторы получили максимальный квартальный доход: 75,4 млрд руб., что на 3% выше результата II квартала и на 28% выше результатов I квартала. По итогам девяти месяцев российские инвесторы заработали на таких фондах около 207,9 млрд руб. (+19%).