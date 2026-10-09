Мосбиржа назвала самые популярные активы у частных инвесторов за сентябрь

По итогам III квартала объем нетто-притока в фонды денежного рынка на Мосбирже составил 70,7 млрд руб., что в 17 раз больше результата за аналогичный период прошлого года. Совокупный показатель с начала года достиг 128,7 млрд руб. По итогам июля – сентября инвесторы получили максимальный квартальный доход: 75,4 млрд руб., что на 3% выше результата II квартала и на 28% выше результатов I квартала. По итогам девяти месяцев российские инвесторы заработали на таких фондах около 207,9 млрд руб. (+19%).