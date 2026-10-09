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Главная / Инвестиции /

Акции полюса снова подорожали до отметки в 1000 рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акции ПАО «Полюс» выросли почти на 3% за день. Их стоимость снова перешагнула уровень в 1000 руб. и на максимуме достигла 1006,8 руб.

По состоянию на 15:14 мск ценные бумаги торгуются по 1004,4 руб. Они прибавили в цене 2,82% в сравнении с закрытием предыдущего дня.

После новости о том, что менеджмент компании рекомендует приостановить выплату дивидендов до 2030 г. акции «Полюса» начали стремительно дешеветь. На закрытии 7 июля они стоили 1828 руб., а уже 8 июля, когда была опубликована информация о выплатах, они стоили 1345 руб. 17 июля ценные бумаги «Полюса» достигли минимума за 52 недели – 898 руб.

Решение о дивидендах было принято, потому что «Полюс» до 2030 г. сосредоточится на реализации масштабных инвестиционных проектов, заявляли в компании.

По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года

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