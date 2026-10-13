Индекс Мосбиржи достиг максимума с 19 июня
Инекс Мосбиржи в моменте достиг 2431,1 пункта. Значение выше было в последний раз 19 июня, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 16:35 мск индекс составляет 2421,92 п., что на 1,17% превышает значение закрытия. С начала месяца индекс Мосбиржи вырос на 6,83%. Объем торгов составляет 87,52 трлн руб.
Лидерами роста на рынке стали акции «Северстали» – 723,2 руб. (+5,95%), АФК «Система» – 7,79 руб. (+5,7%), Ozon – 3450,5 руб. (+4,06%). Подорожали ценные бумаги «Ростелекома» до 42,73 руб. (+3,86%), а также МКБ – до 9,91 руб. (+3,81%).
В лидерах снижения только обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти». Их цена составила 664,8 руб. (-2,02%) и 635,9 руб. (-1,88%) соответственно.