Президентом ПАО «Элемент» станет Кирилл Дыбко
Президентом разработчика и производителя микроэлектроники ПАО «Элемент» станет Кирилл Дыбко, действующий президент АО «Техноимпульс», сообщили «Ведомостям» в компании. Он вступит в должность 14 октября.
Такое решение принято на фоне плановой трансформации модели корпоративного управления «Элемента». Компания планирует завершить переход к целевой модели до конца года, функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) будут переданы управляющей организации АО «Техноимпульс». При смене формата управления стратегический курс предприятия будет сохранен, отметили в компании.
«Сегодня «Элемент» – это более 30 предприятий, свыше 10 000 сотрудников и более половины российского рынка электронных компонентов. Передача функций ЕИО управляющей компании означает переход к системной модели, адекватной масштабу и сложности бизнеса. Таким образом мы завершаем формирование управленческой вертикали, которая уже доказала свою работоспособность», – прокомментировал Дыбко.
19 марта пост президента ПАО «Элемент» досрочно покинул Иван Иванцов. 20 марта его сменил Олег Хазов, который до этого был вице-президентом по финансовой и операционной деятельности. Иванцов возглавлял «Элемент» с момента создания.
Группа «Элемент» была создана в 2019 г. как национальный центр компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники. Сейчас холдинг объединяет около 30 профильных компаний, более десяти из которых были переданы в совместное предприятие госкорпорацией «Ростех».