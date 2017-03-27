В Санкт-Петербурге открылся первый отель под брендом Hilton

В Санкт-Петербурге открылся отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum, говорится в официальном сообщении компании Hilton Worldwide. Гостиница станет первым объектом бренда Hilton Hotels & Resorts в Северо-Западном регионе, сейчас там работает отель под брендом Hampton - Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum.

В отеле 169 номеров, 65 из которых - люксы и номера представительского класса. Также в Hilton Saint Petersburg ExpoForum расположены восемь конференц-залов и зал для мероприятий вместимостью до 550 гостей. В отеле работают два ресторана и бар, двухуровневый спа, крытый бассейн, сауны, турецкий хаммам и круглосуточно работающий фитнес-центр.

Стоимость размещения в Hilton Saint Petersburg ExpoForum на 27 марта 2017 г. варьируется от 6000 руб. за сутки (номера категории King Guest Room и Twin Guest Room) до 21 750 руб. (номер категории King Corner Suit площадью 90 кв. м с доступом к представительскому лаунжу), указано на сайте отеля.

Hilton Лобби Hilton Saint Petersburg ExpoForum 1/5 Hilton Атриум отеля 2/5 Hilton Представительский лаунж 3/5 Hilton Номер категории Double Guest Room 4/5 Hilton Номер категории King Guest Room 5/5

О намерении удвоить число отелей в России в течение 3–5 лет Hilton Worldwide объявил в октябре 2016 г. Тогда исполнительный вице-президент по глобальным брендам Hilton Worldwide Джим Холтхаузер говорил, что компания планирует открыть в стране 29 отелей. Из 14 брендов Hilton в России представлены четыре: шесть отелей работают под брендом DoubleTree, восемь - Hampton, три - Hilton и девять - Hilton Garden Inn.