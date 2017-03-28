На ЗИЛе сыграли премьеру балета «Завод машин»

Каждый сезон в России выпускаются десятки, если не сотни танцевальных премьер. Но вспомнить партитуры, в последние годы созданные композиторами специально для хореографов, до сих пор проблематично. Работать с готовой музыкой, безусловно, спокойнее – это как минимум гарантирует, что финальной тактовой черты не придется ждать до премьеры. И все же опыт Петипа с Чайковским, Баланчина со Стравинским, Форсайта с Томом Виллемсом свидетельствует о ценности сотрудничества.

Поэтому Культурный центр ЗИЛ в преддверии своего 80-летия провел конкурс на создание партитуры для спектакля. Она предназначалась для «Балета Москва» – молодой, живой и готовой на необычные эксперименты труппы.

Конкурс выиграл молодой композитор Андрей Кулигин, ученик Владимира Тарнопольского по Московской консерватории. В проект оказался вовлечен ансамбль «Студия новой музыки» и дирижер Филипп Чижевский. Хореографическое воплощение спектакля доверили Анастасии Кадрулевой и Артему Игнатьеву, давно работающим с «Балетом Москва». С ними работали художник Сергей Илларионов и художник по свету Любовь Свободова.

Вместе эта команда представила одноактный танцевальный спектакль «Завод машин». В нем нет сюжета, лишь тема, вдохновленная заказчиком: механизация, индустриализация как отличительная особенность эпохи. В музыке спектакля есть и счастливые взлеты, и сомнения, и захватывающая непредсказуемость – все то, что позволяет постановщикам выстроить драматургию без литературного сюжета, а даже неподготовленному зрителю – найти отзвук собственных идей, тем более что тема влечет бесчисленные параллели и перпендикуляры и с историей, и с наукой, и с искусством ХХ в.

Для семи богатырей Пламенный мотор «Балета Москва» можно вскоре увидеть на фестивале «Золотая маска». На него труппа попала со спектаклем «Все пути ведут на Север». Энергия мужской части труппы заворожила бельгийского хореографа Карин Понтьес, которая поставила спектакль для семи танцовщиков.

Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев, давно составляющие дуэт хореографов, пошли обратным путем: заданную тему они стали не расширять, а попытались максимально сузить. Бывшие танцовщики театра Эйфмана в собственном творчестве полностью отказались от того метода, который проповедует их мэтр, бросающий в свои спектакли, как в топку, любые разжигающие фантазию элементы – классические, эстрадные, модерновые, цирковые. Кадрулева и Игнатьев выбрали путь современного танца, в котором специализируются уже больше 10 лет, стараются развивать его язык и пользоваться его собственной выразительностью.

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Шесть танцовщиков и шесть танцовщиц в начале спектакля собраны в лежащий на сцене то ли круг, то ли колесо, то ли шестеренку. Постепенно, медленно-медленно разъединяясь, они еще долго сохраняют совместную инерцию, уже в вертикальном положении продолжая вместе перемещаться из одного конца сцены в другой, пока все же не распадаются на более мелкие составляющие. Рассоединение при этом не значит никакой индивидуализации. Хореографы предпочитают мини-ансамбли – тройки, четверки, при этом все они движутся по единой заданной траектории. Она почему-то проходит преимущественно по линии пола: даже на мгновение взлетев на плечо партнера, партнерша обязательно опадает на пол, куда уже успел стечь и партнер. Хореографический рисунок, сначала заставляющий внимательно следить за калейдоскопически мелкими, но непрерывными изменениями, быстро обнаруживает вместо пламенного мотора в сердце монотонность. В то время как в музыке вполне жесткая структура позволяет и революционный задор, и эмоциональные взрывы, и меланхолию, танец превращается в степной ландшафт, ровный, как стол. В нем не слышно ни энергичного лязга заводских шестеренок, ни уверенности бесперебойного конвейера – ничего от легенд ХХ в., к которым взывали постановщики. Но, вероятно, так и должно выглядеть посвящение современному отечественному автопрому.