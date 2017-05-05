Путин: Россия может принять летние Олимпийские игры в 2028 году

Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 г. - такую возможность не исключил российский президент Владимир Путин. Он письменно ответил на вопросы британского журналиста Дэвида Миллера.

«Мы пока не собираемся делать какие-либо конкретные заявления. В 2014 г. наша страна успешно провела зимние Олимпийские игры в Сочи. Однако я не исключаю, что Россия подаст заявку на право проведения еще одной Олимпиады», — передает слова российского лидера Associated Press. «Помимо столицы у нас есть несколько городов, способных принять Олимпиаду. Естественно, это Сочи, но и Санкт-Петербург, и, возможно, Казань», - отметил российский президент.

Путин в интервью Миллеру прокомментировал и ситуацию с допингом в России. Президент считает, что Россия уже сделала «необратимые» шаги по изменению антидопинговой системы, борьба с допингом будет продолжена. Президент подчеркнул, что в России «никогда не было и, надеюсь, никогда не будет» государственной системы поддержки допинга.

Подать заявку на проведение Олимпиады в 2028 г. можно будет уже в 2019 г. В 2017 г. Международный олимпийский комитет (МОК) выберет город, который примет Олимпиаду-2024, основные кандидаты - Лос-Анджелес и Париж. Учитывая растущую стоимость Олимпиад, президент МОК Томас Бах предложил одному из городов принять Игры в 2024 г., другому - в 2028-м. Однако и Лос-Анджелес, и Париж согласны только на 2024 г., что дает олимпийские шансы российской заявке, пишет AP.

Путин не стал сравнивать шансы заявок Лос-Анджелеса и Парижа.