Аукционный дом Sotheby's показал выставку «Взгляд коллекционера»

Она состоит из вещей, купленных на его аукционах нашими соотечественниками

На выставке наглядно представлены предпочтения русских коллекционеров Евгений Разумный / Ведомости

Десятилетие со дня открытия своего московского представительства Sotheby’s отметил показом избранных топ-лотов ближайших торгов русского искусства в Лондоне (что аукционный дом делает регулярно) и специальной юбилейной выставкой.

«Взгляд коллекционера» состоит из 40 произведений, очень плотно выставленных на втором этаже Ивановского зала Российской государственной библиотеки. Их для выставки ненадолго (для публики только на один день) предоставили владельцы, купившие картины и предметы декоративного искусства на аукционах Sotheby’s. Отвечая на вопрос «Ведомостей» о составе экспозиции, Рето Барметтлер, глава аукциона русского искусства, сокрушался, что не все вещи, бывшие громкими продажами, удалось получить. Но в целом, по его мнению, собранное отражает и разнообразие вкусов русских коллекционеров, и их пристрастие к русскому искусству.

За разнообразие вкусов на выставке отвечают две картины Яна Брейгеля Младшего и характерный пейзаж Альбера Марке из коллекции Инны Баженовой, ну, еще пара не рекордно дорогих картин импрессионистов. Большинство же полотен написаны русскими художниками, эффектно и ярко, не жалея красок. Портреты Николая Фешина, букеты Константина Коровина и натюрморты Петра Кончаловского прекрасно выстраиваются в ряд и не уступают «Обнаженной» и «Матери и дитяти» Бориса Григорьева в эффектности.

Евгений Разумный / Ведомости 1/17 Евгений Разумный / Ведомости 2/17 Евгений Разумный / Ведомости 3/17 Евгений Разумный / Ведомости 4/17 Евгений Разумный / Ведомости 5/17 Евгений Разумный / Ведомости 6/17 Евгений Разумный / Ведомости 7/17 Евгений Разумный / Ведомости 8/17 Евгений Разумный / Ведомости 9/17 Евгений Разумный / Ведомости 10/17 Евгений Разумный / Ведомости 11/17 Евгений Разумный / Ведомости 12/17 Евгений Разумный / Ведомости 13/17 Евгений Разумный / Ведомости 14/17 Евгений Разумный / Ведомости 15/17 Евгений Разумный / Ведомости 16/17 Евгений Разумный / Ведомости 17/17

Наблюдению Барметтлера, что русские клиенты в основном любят фигуративную живопись и даже у художников авангарда предпочитают ранние, сюжетные вещи, также есть на выставке свои подтверждения. Правда, постимпрессионистский «Жонглер» Александра Родченко скорее позднее (дата не стоит), чем раннее произведение художника-конструктивиста.

Отражено на выставке и пристрастие к «царским» вещам – например, блюдо «Хлеб-соль», когда-то подаренное Александру III, а теперь принадлежащее неназванному российскому коллекционеру.

До 24 мая